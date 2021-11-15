«Мы будем защищаться, нам отступать некуда». Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что в адрес Беларуси звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса и поэтому Евросоюз грозит введением очередного санкционного пакета. «Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены, — подчеркнул Президент. — Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда».

«Это так, чтобы вы знали, что происходит и в каком направлении нам приходится работать и действовать, чтобы общество свое удержать», — пояснил глава государства, почему затронул тему миграционного кризиса и санкций. По его словам, каждый день через Беларусь проходит большой поток туристов, других иностранных граждан. «Это котел, где все бушует и горит. Здесь ни в коем случае нельзя создавать никакого напряжения, — сказал белорусский лидер. — Тем не менее Конституция — это и есть один из моментов, который наши беглые, сидящие там, за границей, пытаются использовать для того, чтобы в очередной раз дестабилизировать нашу страну. Должен сказать, что абсолютно не получится. На этот раз у них уже вообще ничего не получится».

«А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается», — заверил глава государства.