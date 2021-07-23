17 июля отмечают Всемирный день эмодзи

Десяток разных смайликов из разных папок — и наш с подругой разговор в чате Вайбера состоялся. Краткое его содержание было примерно таково:

«Привет!» — «Доброго дня».

«Как дела?» — «Нормально».

«Я обедаю, а ты?» — «Работаю».

«Жарко»… — «Шапку надень»…

В ответ «на шапку» мне прилетел популярный в эти жаркие дни мем-объявление про то, что если вы не заплатите за квартиру, вам сейчас же включат отопление. Так состоялся краткий обмен шутками.

Далее в виде смайликов-картинок мы выяснили, как планируем провести выходные, и договорились созвониться в пятницу.

Все заняло минуту-другую. Нажав крайнюю клавишу, я, мне кажется, всем своим организмом почувствовала какой-то дискомфорт от происходящего и от ощущения того, что мы можем вскоре напрочь забыть слова, старательно сберегая свое время и не утруждая мозг выстраиванием в мессенджерах предложений или хотя бы внятных словосочетаний. Мы не мучаемся тем, как изящнее выстроить фразу, как поздороваться, попрощаться, задать вопрос про дела. Все просто: подобрали картинку или смайлик — и он здоровается-беседует-прощается за вас.

Чтобы таким образом облегчить нам «тяжкое существование» с мобильными телефонами, придумали не только смайлики-эмодзи, выражающие какие-то эмоции, но и анимационные картинки, открытки, заготовленные фразы, отрывки из фильмов с нужными и часто используемыми людьми фразами. Когда совсем лениво думать над текстом, запятыми, точками и двоеточиями (не хочется даже в неформальной переписке быть безграмотным), ты автоматически ищешь подходящую картинку, которая все скажет за тебя. И в ответ тебе скорее всего прилетит другая.

А поздравления на праздники и дни рождения?! Зачем убиваться и думать над глубоко личным посланием особенному человеку? Куда легче взять одну открытку и разослать десяти друзьям. Отлично же: справился за минуту, всех не забыл. Какое облегчение и какая экономия времени! И ничего, что всех одним махом уравнял, не задумываясь, что кому-то нужно найти любовь, к примеру, а кому-то просто беречь ее… Пожелаем одинаково, и пусть тот, кто не нашел, бережет ее заранее. И всем от мала до велика будет послан, к примеру, мультяшный мишка с цветочками. Зачем такой медведь вашему шефу, предположим, думать просто некогда.

В суете и желании помочь себе самому, мы заставляем себя забыть о достаточно важных вещах, перестаем быть внимательными к людям, с которыми общаемся. Мы утрачиваем достаточно важные навыки. Еще лет пять назад я удивлялась тому, как быстро стали укорачиваться в чатах слова, как исчезали знаки препинания, а с ними и орфография «мчалась» вслед.

Я сопротивлялась этому, признаюсь. По пять минут набирала ответы на короткие вопросы, чем порой злила нетерпеливых собеседников. Потом и сама стала укорачивать послания, а местами даже забывала про большую букву. Еще позже поняла, что начала выбирать и классифицировать знаки препинания на более или менее важные…

И вот — пришли: целый разговор выстроился из одних картинок. Быстро, понятно и, я бы сказала, даже красиво, потому что картинки и смайлики вы выбираете сами.

И все же: почему вдруг такой сильный дискомфорт остался после нашей переписки: не впервые же так кратко общаемся? Быть может, потому, что вспомнился разговор с одной выпускницей филологического факультета, которая не могла связать более десятка слов в нормальное, распространенное, предложение. Я тогда подумала: как же ее научили в университете, и как она сама теперь будет учить говорить подрастающее поколение!.. Страшно подумать!

Впрочем, сейчас все развивается настолько стремительно, что пройдет еще десяток лет, и нам не придется говорить вообще. Будем передавать по телефону силу своей мысли молча…

Елена ШАНТЫКО.