«Мы постоянно в воде!» Жители Марьиной Горки требуют нормальную ливневую систему

Во время еженедельной прямой телефонной линии 4 сентября заместителю председателя Миноблисполкома Денису Курленко от жителей Марьиной Горки поступила просьба решить вопрос регулярных потопов.

Граждане населенного пункта в лице жительницы 2-го Октябрьского переулка Татьяны Михайловны заявляют, что во время дождей улица оказывается полностью затоплена. Из-за того, что переулок идет под наклоном, вся дождевая вода стекает на территории жилых участков местных жителей. За последнюю неделю уже несколько огородов были уничтожены в результате скопления воды.

— Мы неоднократно звонили службам ЖКХ с просьбой разровнять дорогу и установить надлежащую ливневую канализацию, — говорит Татьяна Михайловна. — В результате местные власти отправили к нам экскаваторы с песком, но работа была сделана некачественно. В конце песчаного пути образовались бугры, из-за которых вода еще в большем объеме стала поступать на отдельные участки. Пришлось за свой счет делать бордюры, чтобы хоть как-то защитить двор. Мы очень боимся скорой осени и зимы.

Также заявительница говорит, что ливневой канализации у них на улице нет, а ведь это может решить сразу множество проблем местных жителей. Денис Курленко взял вопрос на контроль и отдал распоряжение об устранении неровностей дороги, а также установки надлежащих ливневых систем. Соответствующие службы будут обязаны отчитаться о проделанной работе.