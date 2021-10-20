«Мы видели зверства фашистов, но стиснув зубы, шли мимо» О разведчике-герое Анатолии Волохе

Разведчик Анатолий Волох воевал в 1943 году во 2-м танковом корпусе, ставшим гвардейским взводом на территории Украины. Чтобы дать своей группе возможность выполнить задачу, вызывал огонь на себя, из рукопашной схватки приводил пленных языков, личный счет уничтоженных противников шел на десятки. Его именем названа улица в Минске.

О боях лета 1943 года 2-го танкового корпуса, где воевал Волох

Корпус, введенный в бой после овладения стрелковыми дивизиями первой линии обороны противника, опередив боевые порядки других соединений, нанес удар в направлении города Лебедин (Сумской области Украины. — Прим.).

На направлении Сумы Лебедин стальным клином входил корпус в глубину вражеской обороны, но на подступах, в непосредственной близости от города, части нашего корпуса встретили сильное сопротивление врага. Части корпуса с трех сторон одновременно подошли к Лебедину, с ходу ворвались в него, пехотинцы едва поспевали за танкистами.

За день, 20 августа 1943 года, наступавшие части корпуса прошли с короткими боями 40 километров. При дальнейшем наступлении танкисты несколько дней вели бои за город Зеньков. В конце августа части корпуса сражались за Сумы, 8 сентября корпусу была поставлена задача развивать наступление в направлении города Лубны.

Но, гитлеровцы стянули большие силы и организовали мощную контратаку. Им удалось сбить оставленный заслон — тяжелый танковый полк, отрезать части корпуса от главных сил фронта. Бой длился несколько часов, подходили к концу боеприпасы, к исходу дня в корпусе осталось лишь 19 боеспособных танков и девять орудий. Этими небольшими средствами воины корпуса стойко удерживали оборону на занятых рубежах, отбивались от наседавших со всех сторон гитлеровских частей. Выручила танкистов пехота 47-го стрелкового корпуса.

Затем, совершив марш в район города Лохвицы, танкисты совместно с частями стрелковых корпусов повели наступление на Лубны. 18 сентября танковые бригады корпуса обошли Лубны с юго-запада, полки 337-й стрелковой дивизии — с северо-востока. По радиосигналу с двух противоположных направлений началась стремительная атака. Вражеские войска, скопившиеся в городе, не смогли ее сдержать, не смогли и спастись бегством, так как взлетел на воздух железнодорожный мост, взорванный разведчиками корпуса.

19 сентября 1943 года Приказом Верховного Главнокомандующего за отличие в освобождении городов Прилуки, Ромны, Пирятин, Лубны, Ромодан, Миргород, Красноград, Павлоград 2-й танковый преобразован в 8-й гвардейский танковый корпус.

Важную роль в боевых успехах корпуса сыграл его разведывательный батальон, в боевых порядках которого геройски сражался минчанин Анатолий Александрович Волох.

Разведка и разведчики

Главное отличие в ведении боевых действий разведчиков — это их самостоятельность при выполнении боевого задания. Покидая расположение своих подразделений, они на определенное время (иногда на несколько дней) должны были полагаться только на собственные силы, действовать в зависимости от обстановки, собственной сообразительности и опыта. Теперь уже не от командиров, а от них самих зависели и успех дела, и собственные жизни.

На войне разведчик — это солдат самой высокой квалификации. Ему достаются все тяготы солдатской жизни и во много раз больше, чем остальным, — опасность, риск, ответственность. Не всякий даже хороший солдат мог быть разведчиком.

Как правило, когда приходило пополнение в часть, командиру разведки давали возможность первому выбрать людей:

— Кто хочет в разведку?

Из тысячи сотня людей делала шаг вперед. После коротких вопросов и визуального наблюдения поведения каждого в ходе общения оставалось не более десяти. Из десяти лишь двое-трое становились разведчиками.

Из воспоминаний разведчиков, боевых друзей Анатолия Волоха

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«Семь дней радио в штабе принимало сигналы из немецкого тыла. «Говорю из квадрата тридцать девятого…» Через день: «Говорю из квадрата двадцать четвертого…» Штабу передавалась полная картина расположения немцев. Так же тихо, как уходили, разведчики возвращались. И почти всегда приводили «языка», а то и двух-трех. Пленного уводили в штаб, а мы часто, не раздеваясь даже, валились спать. Иногда надо было перевязать рану, иногда хоронить товарища. У разведки был строгий закон: как бы далеко ни зашли к немцам в тыл, раненых и убитых не оставлять. Один раз убитого друга сорок километров несли по немецкому тылу, чтобы среди своих схоронить с почестями. Такой был неписанный суровый закон разведки»

***

«Переходили фронт без погон, без знаков отличия, без документов. В мешках карта, радиостанция и оружие. Беспрерывное напряжение. Костер нельзя разложить. Нельзя кашлянуть, сучок под ногой не должен хрустнуть, курить нельзя, спать нельзя. По восемь часов случалось лежать в снегу без движения у дороги, по которой шли фашистские танки, автомобили, солдаты. Однажды замерзли до крайности. Решили ползти к деревне… Первая хата. Дым из трубы. По чердачной лестнице быстро забрались под крышу, прислушались — в избе говорят. Еще прислушались — чужая речь. От холода зуб на зуб не попадает. Сбились в кучу возле трубы. Ребята тут же уснули. Я стоял на коленях с гранатами и толкал в бок ребят, когда начинали храпеть. Под утро спустились и ушли в лес. Очень морозная ночь была, градусов тридцать. Помню, когда уходили, посреди села занялся пожар и кто-то кричал так, что у меня защемило сердце… Мы часто видели зверства фашистов. Стиснув зубы, шли мимо — нельзя было ничем себя обнаружить»

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«По одному шаблону мы не работали. Могли устроить засаду в немецком ближнем тылу, или перерезать телефонный провод и подождать пока покажется наш «клиент» — связист, идущий на обрыв провода. Маршруты нашего отхода тоже постоянно менялись, немцы тоже не круглые дураки, «котелок» у них варил, дай бог каждому, выставляли свои засады у кромки берега или прямо на «нейтралке», там не одна разведгруппа в эти капканы попалась»

О славных делах разведчика гвардии сержанта Волоха

В подтверждение приведем строки из одного наградного листа нашего земляка:

«В составе разведывательной группы из 7 человек выполнял задачу по захвату «языка». Достигнув переднего края противника, часть разведчиков пошла на сближение с немцами, а красноармейцу Волоху, вместе с двумя другими, была поставлена задача прикрывать действия группы.

Когда завязалась рукопашная борьба с немцами, их автоматчики открыли интенсивный огонь, пытаясь окружить наших разведчиков. Тогда красноармеец Волох, ведя беспрерывный огонь, сковал действия немцев, уничтожив при этом 5 гитлеровцев и тем самым дал возможность своей группе выполнить поставленную задачу».

Как видим из этих скупых слов, Анатолий Волох фактически вызвал на себя огонь фашистов, в бою проявил смелость, смекалку и воинское мастерство. К моменту представления его к званию Героя Советского Союза на груди нашего земляка было два ордена Красной Звезды.

Боевые эпизоды, в которых особо отличился белорус Анатолий Волох

… В далекую разведку на четырех броневиках и двух легких танках отправилась большая разведгруппа 12-го отдельного разведывательного батальона под командованием лейтенанта Читалина. На нее возлагалась задача ворваться в город Зеньков, уточнить оборону гитлеровцев в этом районе, группировку немецко-фашистских войск и обеспечить тем самым наступление главных сил корпуса.

Как наиболее опытному разведчику, сержанту Волоху было приказано находиться на броневике в дозоре, двигаться первым.

Разведчики проникли в тыл врага на глубину до 25 километров. В одной из сожженных деревень они обнаружили отходившую гитлеровскую колонну. Внезапным ударом наши воины ворвались в ее строй, уничтожили несколько автомашин с пехотой и, не ввязываясь в длительные бои, достигли города Зеньков (Полтавская область, Украина. — Прим.)

Появление советских войск вдали от фронта вызвало панику среди вражеских войск. Им не удалось оказать организованного сопротивления, гитлеровцы начали удирать из города.

В отступающей колонне сержант Волох заметил лековушку. «Там наверняка офицер», — подумал он и очередью из пулемета разведчик заставил водителя остановить машину. Как оказалось, в машине находились три офицера: двое из них и водитель были убиты, а третий был пленен.

Передав пленного офицера подоспевшим боевым друзьям, Анатолий Волох продолжал преследовать вражеские машины с пехотой, уничтожив еще около двух десятков фашистов,

Группа разведчиков 12-го отдельного разведывательного батальона производила разведку на бронемашине в районе населенных пунктов Мезеневка и Краснополье. Разведчики встретили колонну пехоты противника численностью до 300 человек и приняли решение вступить в бой. Бронемашина приблизилась к колонне на близкое расстояние, открыв огонь из пулемета. А сержант Анатолий Волох с товарищами, спрыгнув с машины, открыли огонь из автоматов и забросали противника гранатами, сея панику в рядах врага. Волох лично в этом бою уничтожил 37 немецких солдат противника и в рукопашной схватке захватил унтер-офицера, которого доставил в свою часть.

В одном из писем с фронта Анатолий Волох сообщал сестре:

«Нина, я теперь лихой разведчик, и уже не один фриц погиб от моей руки и пойман живьем. Расплата произведена, но не полностью. Недалеко время полного разгрома гитлеровцев»

Не дожил наш героический земляк до Дня Победы… 1 октября 1943 года Анатолий Волох на подступах к Днепру, участвуя в разведке боем переднего края обороны немцев, погиб смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года гвардии сержант Анатолий Александрович Волох был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

В память о подвигах гвардии сержанта Волоха Анатолия Александровича его именем названы улицы в Московском районе родного Минска и в украинском Лебедине, который он освобождал.