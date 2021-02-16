В 1988 году для миллионов людей в Советском Союзе главным из политических событий, бесспорно, стало подписание 14 апреля в Женеве соглашения о выводе советских войск из Афганистана. Первые шесть полков покинули эту страну 15 мая 1988 года, а 15 февраля 1989 года ушли последние советские части. Огромное количество людей воспринимали эти события как очень личные: одни ожидали возвращения домой мужей, сыновей, дочерей, другие оплакивали своих родных и близких, погибших при исполнении интернационального долга. Война, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней, унесла жизни 15 тысяч советских солдат и офицеров. На родину не вернулся 771 белорус. В их числе — 12 пуховчан.

Вот уже тридцать два года в День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, мы вновь вспоминаем афганские события: с болью о погибших, с уважением к выжившим и хранящим память…

По традиции, накануне памятной даты в учреждениях образования и культуры прошли мероприятия, посвященные афганским событиям, встречи с воинами-интернационалистами. Чествовали ветеранов Афганистана и на предприятиях района. Так, в УП «Жилтеплосервис» КХ подарки от администрации и профсоюзного комитета получили 7 человек. Столько же — в ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов». Двум воинам-интернационалистам к памятной дате выделили материальную помощь в Пуховичском районном узле электросвязи. Члены администрации и профкома Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа, территориального центра социального обслуживания населения в торжественной обстановке поздравили работающих у них бывших военнослужащих, проходивших службу в далекой восточной стране.

Главные мероприятия прошли в Марьиной Горке. 15 февраля у памятного камня, установленного в центре города в память о погибших в Афганистане пуховчанах, состоялся митинг, участие в котором принимали ветераны войны в Афганистане, представители общественных организаций, учащиеся средней школы №2 города Марьина Горка. К собравшимся обратился председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Виктор Болдырев. К подножию памятного знака легли цветы.

Масштабные мероприятия проходили в войсковой части 89417. Афганская страница вписана и в ее историю: 21 апреля 1985 года в Мараварском ущелье погибло тридцать разведчиков. В память о них на территории части воздвигнут мемориал. По сложившейся традиции, в День памяти воинов-интернационалистов состоялся митинг, принять участие в котором пригласили представителей районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, районных отделов внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, ветеранов войны в Афганистане, учащихся средней школы №3 города Марьина Горка и Марьиногорской гимназии, членов районной организации ОО «БРСМ». К собравшимся обратились начальник штаба воинской части полковник Дмитрий Ворошилов, ветеран бригады, полковник запаса Сергей Кравец.

Затем в клубе войсковой части состоялось торжественное собрание. Его участников приветствовал председатель районного Совета депутатов Александр Пранович. Он вручил благодарности председателя райисполкома ветеранам боевых действий в Афганистане Виктору Болдыреву, Владимиру Чижику, ветерану МВД Владимиру Пасюкову, которые много делают для патриотического воспитания молодежи. Завершились мероприятия концертом, подготовленным совместно войсковой частью и районным центром культуры.

Наталья ПАРХОМЧИК.