На Аллее воинской славы установили новый экспонат

Жители города Марьина Горка уже наверняка заметили, что Аллея воинской славы в Новой Заре недавно пополнилась новой военной техникой. Теперь здесь появился самолет МиГ-29. По просьбе Пуховичского райисполкома он был выделен министром обороны Республики Беларусь.

Появился самолет здесь неспроста. До 1941 года на территории нашего района базировались авиационные части. И мы должны помнить об этой странице нашей истории, как и о том огромном вкладе, который внесли летчики в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

За доставку и установку самолета отвечали работники коммунального предприятия «Жилтеплосервис» КХ.

Елена ИВАНОВА.