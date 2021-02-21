Коротко о разном Память 

На Аллее воинской славы установили новый экспонат

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Жители города Марьина Горка уже наверняка заметили, что Аллея воинской славы в Новой Заре недавно пополнилась новой  военной техникой. Теперь здесь появился самолет МиГ-29.  По просьбе Пуховичского райисполкома он был выделен министром обороны Республики Беларусь.

Появился самолет здесь неспроста. До 1941 года на территории нашего района базировались авиационные части. И мы должны помнить об этой странице нашей истории, как и о том огромном вкладе, который внесли летчики в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

За доставку и установку самолета отвечали работники коммунального предприятия «Жилтеплосервис» КХ.

Елена  ИВАНОВА.

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