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На базе областного центра медицинской реабилитации «Пуховичи» создан центр раннего вмешательства для детей до 3-х лет

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Занятие ведет психолог Ольга Князюк.

В сентябре 2020  года  учреждению здравоохранения «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи» исполнилось 65 лет. За эти годы расширился спектр показаний для реабилитации, и сейчас в центре проводится медицинская реабилитация детей Минской области по семи профилям: кардиологический, пульмонологический, нефрологический, ортопедо-травматологический, эндокринологический, гастроэнтерологический, неврологический. О том, как работает коллектив в этом непростом для всех медицинских работников году, рассказывает заместитель главного врача Светлана Гайкова:

— В начале текущего года в структуре неврологического профиля было выделено 15 коек для детей, которые имеют психоневрологические заболевания. При необходимости постоянного ухода за ребенком родителям   предоставляется  возможность  совместного  пребывания. Для  того, чтобы работать  в данном направлении, были усовершенствованы программы реабилитации: разработаны новые методики, закупается новое оборудование,  в  штат  учреждения  дополнительно приняты узкие специалисты: логопед-дефектолог, психолог, реабилитолог.

В этом году на базе нашего учреждения был организован и успешно начал функционировать амбулаторный межрайонный Центр раннего вмешательства для детей   до  3-х  лет  из Пуховичского и  Червенского районов.

Необходимость создания таких центров продиктована увеличением в последние годы в Беларуси количества детей, которые нуждаются в ранней комплексной реабилитации, приоритетное направление которой  —  профилактика   детской   инвалидности,   а  также   медико-социальная помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными   возможностями.  Открытие центра на нашей базе — это реальная возможность акцентировать внимание родителей на выявление проблем, чтобы как можно раньше начать работать с ребенком.

 

Занятия проводит инструктор-методист физической реабилитации Елена Иваницкая.

Задача, которую ставят перед собой наши специалисты, —  оказание междисциплинарной реабилитационной помощи детям раннего возраста с нарушениями психомоторного развития или риском их возникновения.

Мы поможем определить уровень развития ребенка, выявить индивидуальные особенности и потребности вашего малыша, обучить родителей способам и приемам взаимодействия с ребенком. Заведует центром раннего вмешательства  врач-реабилитолог Алла Корнякова. С детьми  работают  логопед   Ольга Корж, инструктор-методист физической реабилитации Елена Иваницкая, психолог Ольга Князюк.

Попасть в центр раннего вмешательства можно как по направлению врача, так и самостоятельно (вопросы по телефону 6-67-78).

Нельзя не сказать о том, что в связи с пандемией коронавируса центр реабилитации «Пуховичи» на два месяца приостанавливал свою работу. Вновь принимать детей на реабилитацию мы начали 6 июля. С учетом эпидемиологической ситуации в правила приема в центр внесены изменения: обязательно требуется справка об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией. Всем работникам и посетителям в обязательном порядке измеряется температура. Персонал центра и учителя соблюдают масочный режим. Максимально разграничены потоки движения пациентов из разных отделений на лечение, в столовую, на уроки и культурно-развлекательные мероприятия.

Дети быстро привыкают к данным требованиям. У  ребят формируется новый стиль поведения, при котором нормальным является соблюдение гигиены рук, принципов социального дистанцирования и соблюдения личного пространства. Мы учим ребят быть внимательными  и  к  себе, и к окружающим.

Елена  ШАНТЫКО.

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