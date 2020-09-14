На базе областного центра медицинской реабилитации «Пуховичи» создан центр раннего вмешательства для детей до 3-х лет

В сентябре 2020 года учреждению здравоохранения «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи» исполнилось 65 лет. За эти годы расширился спектр показаний для реабилитации, и сейчас в центре проводится медицинская реабилитация детей Минской области по семи профилям: кардиологический, пульмонологический, нефрологический, ортопедо-травматологический, эндокринологический, гастроэнтерологический, неврологический. О том, как работает коллектив в этом непростом для всех медицинских работников году, рассказывает заместитель главного врача Светлана Гайкова:

— В начале текущего года в структуре неврологического профиля было выделено 15 коек для детей, которые имеют психоневрологические заболевания. При необходимости постоянного ухода за ребенком родителям предоставляется возможность совместного пребывания. Для того, чтобы работать в данном направлении, были усовершенствованы программы реабилитации: разработаны новые методики, закупается новое оборудование, в штат учреждения дополнительно приняты узкие специалисты: логопед-дефектолог, психолог, реабилитолог.

В этом году на базе нашего учреждения был организован и успешно начал функционировать амбулаторный межрайонный Центр раннего вмешательства для детей до 3-х лет из Пуховичского и Червенского районов.

Необходимость создания таких центров продиктована увеличением в последние годы в Беларуси количества детей, которые нуждаются в ранней комплексной реабилитации, приоритетное направление которой — профилактика детской инвалидности, а также медико-социальная помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Открытие центра на нашей базе — это реальная возможность акцентировать внимание родителей на выявление проблем, чтобы как можно раньше начать работать с ребенком.

Задача, которую ставят перед собой наши специалисты, — оказание междисциплинарной реабилитационной помощи детям раннего возраста с нарушениями психомоторного развития или риском их возникновения.

Мы поможем определить уровень развития ребенка, выявить индивидуальные особенности и потребности вашего малыша, обучить родителей способам и приемам взаимодействия с ребенком. Заведует центром раннего вмешательства врач-реабилитолог Алла Корнякова. С детьми работают логопед Ольга Корж, инструктор-методист физической реабилитации Елена Иваницкая, психолог Ольга Князюк.

Попасть в центр раннего вмешательства можно как по направлению врача, так и самостоятельно (вопросы по телефону 6-67-78).

Нельзя не сказать о том, что в связи с пандемией коронавируса центр реабилитации «Пуховичи» на два месяца приостанавливал свою работу. Вновь принимать детей на реабилитацию мы начали 6 июля. С учетом эпидемиологической ситуации в правила приема в центр внесены изменения: обязательно требуется справка об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией. Всем работникам и посетителям в обязательном порядке измеряется температура. Персонал центра и учителя соблюдают масочный режим. Максимально разграничены потоки движения пациентов из разных отделений на лечение, в столовую, на уроки и культурно-развлекательные мероприятия.

Дети быстро привыкают к данным требованиям. У ребят формируется новый стиль поведения, при котором нормальным является соблюдение гигиены рук, принципов социального дистанцирования и соблюдения личного пространства. Мы учим ребят быть внимательными и к себе, и к окружающим.

Елена ШАНТЫКО.