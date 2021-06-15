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На базе пожарной аварийно-спасательной части № 5 филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»  прошли соревнования пожарных дружин

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Такие дружины создаются на предприятиях при наличии повышенной пожарной опасности. Добровольцы проходят подготовку на уровне с профессионалами. Чем лучше их квалификация, тем безопасней на предприятии. Следовательно, такой вид соревнований является отличным способом проверки накопленных знаний и умений.

В соревновании пожарных дружин  приняли  участие  8  команд: ОАО «Завод горного воска»,  ОАО     «Пуховичинефтепродукт», ГЛХУ   «Пуховичский лесхоз», филиал  «ТЭЦ-5»  РУП «Минскэнерго», филиал «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Руденск», ОАО «Пуховичский     опытно-экспериментальный завод».

В программе традиционно было преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, эстафета 3/100 и боевое развертывание.

Самым зрелищным и сложным этапом стало боевое развертывание. В этом виде нужно с использованием водяного насоса на базе топливного генератора накачать воду в шланг из цистерны, и, добежав до точки, сбить напором воды мяч со стойки. Участвует сразу вся команда. Каждый должен профессионально  выполнять свои задачи. Это является главным условием для успеха.

В личном первенстве на этапе «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» 1-е место занял Артем Мелюха из команды филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». 2-е место досталось Геннадию Петровскому. Он также представлял команду энергетиков.  3-е место   занял Павел Гринь из  ОАО «Руденск».

Первенство в общекомандных  соревнованиях завоевала команда филиала «ТЭЦ-5»  РУП  «Минскэнерго». 2-е место  —  ОАО «Пуховичский   опытно-экспериментальный  завод»  и  3-е  —  ЗАО «Август-Бел».

Члены команды победителей считают, что успех к ним пришел благодаря ежедневной подготовке и постоянному  оттачиванию своих навыков.

Станислав БЕЛОУСОВ.

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