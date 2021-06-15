На базе пожарной аварийно-спасательной части № 5 филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»  прошли соревнования пожарных дружин

Такие дружины создаются на предприятиях при наличии повышенной пожарной опасности. Добровольцы проходят подготовку на уровне с профессионалами. Чем лучше их квалификация, тем безопасней на предприятии. Следовательно, такой вид соревнований является отличным способом проверки накопленных знаний и умений.

В соревновании пожарных дружин приняли участие 8 команд: ОАО «Завод горного воска», ОАО «Пуховичинефтепродукт», ГЛХУ «Пуховичский лесхоз», филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», филиал «Торфобрикетный завод «Сергеевичское» УП «Мингаз», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Руденск», ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

В программе традиционно было преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, эстафета 3/100 и боевое развертывание.

Самым зрелищным и сложным этапом стало боевое развертывание. В этом виде нужно с использованием водяного насоса на базе топливного генератора накачать воду в шланг из цистерны, и, добежав до точки, сбить напором воды мяч со стойки. Участвует сразу вся команда. Каждый должен профессионально выполнять свои задачи. Это является главным условием для успеха.

В личном первенстве на этапе «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» 1-е место занял Артем Мелюха из команды филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». 2-е место досталось Геннадию Петровскому. Он также представлял команду энергетиков. 3-е место занял Павел Гринь из ОАО «Руденск».

Первенство в общекомандных соревнованиях завоевала команда филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». 2-е место — ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод» и 3-е — ЗАО «Август-Бел».

Члены команды победителей считают, что успех к ним пришел благодаря ежедневной подготовке и постоянному оттачиванию своих навыков.

Станислав БЕЛОУСОВ.