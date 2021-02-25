На «Белмедпрепаратах» в ближайшие дни стартует производство вакцины от коронавируса из полупродукта, сообщил генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич на итоговой коллегии Минздрава.

Сергей Казакевич напомнил, что в соответствии с поручениями главы государства и правительства управляющей компанией продолжается работа по локализации в Беларуси производства российской вакцины «Спутник V».

«В ближайшие дни стартует производство вакцины из полупродукта на площадях РУП «Белмедпрепараты», до конца текущей недели планируется осуществить розлив валидационных серий вакцины», — сказал Сергей Казакевич.

Кроме того, параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу.

Источник: БелТА.