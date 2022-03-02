На благо жителей района. Итоги 2021 года

2021 год на Пуховщине отмечен значимыми делами В предстоящую пятницу, 4 марта, в Марьиной Горке пройдет праздник «Слава людям працы». Будут подведены итоги работы предприятий района, и те работники, которые внесли в это наибольший вклад, получат заслуженные награды. О том, что 2021 год отмечен значимыми делами, реализованными благодаря трудолюбивым людям, свидетельствуют цифры и факты.

Жилье

За последние два года в районе построено 105 тысяч квадратных метров жилья, где больше половины приходится на индивидуальное жилищное строительство. И это 76 тысяч квадратных метров. 243 многодетные семьи обрели собственное жилье. Если по состоянию на 1 января 2020 года на учете нуждающихся в улучшении жилья стояло 492 многодетные семьи, то на 1 января 2022 года — 185 многодетных семей. Многие нуждающиеся в улучшении жилищных условий воспользовались государственной поддержкой. В 2021 году введено в эксплуатацию после капитального ремонта общежитие на 305 мест для военнослужащих войсковой части 89417. В нем выделено 10 мест для молодых специалистов.

Проведение своевременного капитального ремонта жилищного фонда позволяет не допускать его ветшания и аварийности. По итогам работы в 2020-2021 годы капитально отремонтировано 30 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Источником финансирования являются как бюджетные средства, так и отчисления граждан.

Электроснабжение

Строительство атомной электростанции в Островце открыло возможности к использованию электроэнергии в целях отопления и пищеприготовления. Сегодня этим воспользовалось 33 домовладения на территории нашего района. В городе Марьина Горка по улице Спасателей ведется строительство 60-квартирного жилого дома с использованием электроснабжения на данные цели.

Спорт

В июле прошлого года при финансовой поддержке Белорусской федерации футбола обновлен городской стадион, который сегодня имеет футбольное поле с современным искусственным покрытием. Также обустроена воркаут-площадка.

Благоустройство

В поселке Дружный осуществлено благоустройство бывшей площадки аттракционов, которая передана в коммунальную собственность Пуховичского района в связи с невыполнением ее покупателем условий договора купли-продажи. В настоящее время на данной территории организованы баскетбольная, волейбольная и мини-футбольная площадки. Обустройство последней выполнено совместно с Федерацией футбола Республики Беларусь. В рамках наведения порядка на земле за счет средств районного субботника оборудована игровая площадка, установлены скамейки. В перспективе — обустройство воркаут-площадки.

За последние два года комплексно отремонтировано 7 придомовых территорий возле 22 многоквартирных жилых домов.

Дороги

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Марьиной Горке по улице Новая Заря вблизи Марьиногорской гимназии осуществлено строительство разворотного кольца с парковкой.

Выполнено устройство дорожки в сквере поселка Руденск, произведен ремонт улиц Луначарского и Новая Заря в Марьиной Горке, переулка Калинина с обустройством пешеходных дорожек и парковочных мест. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улице Чапаева произведено устройство кольцевого пересечения.

Питьевая вода

Всего за 2020 и 2021 годы введены в эксплуатацию 6 станций обезжелезивания, что позволило достигнуть уровня обеспечения водой питьевого качества 96,4 процента населения. Сегодня перед районом стоит задача обеспечить 100 процентов потребителей водой питьевого качества. В целях выполнения поставленной задачи до 2024 года запланировано строительство 9 станций обезжелезивания, что позволит обеспечить водой питьевого качества порядка 4 тысяч сельских жителей.

Медицинское обслуживание

В центральной районной поликлинике для оптимизации работы амбулаторной службы установлена система электронной очереди.

С целью раннего выявления онкологических заболеваний молочной железы в январе 2020 года закуплен мамоскрин, который установлен в передвижном медицинском комплексе с целью максимального охвата данным видом обследования женского населения, проживающего в сельской местности.

Образование

В 2021 году в поселке Дружный введен в эксплуатацию новый, укомплектованный современным оборудованием детский сад на 230 мест с бассейном.

Пуховичская средняя школа включена в проект модернизации системы образования Республики Беларусь.

Культура

В 2021 году народный семейный ансамбль «Жывіца» Борского сельского Дома культуры стал лауреатом 3-й степени областного фестиваля народного творчества «Напеў зямлі маёй». Народный ансамбль народной музыки «Мілавіца» Дубровского СДК принял участие в телевизионном проекте «Спявае Беларусь», в проекте-конкурсе «Казацкае шматгалоссе». Районный клуб мастеров «Мар’іна скарбніца» принял участие в республиканском празднике «Александрыя збірае сяброў». Народная юмористическая группа «Сяброўкі» Дукорского СДК ярко заявила о себе в областном конкурсе «Матчыны кросны». Учреждения культуры и искусств района приняли участие в 27 международных творческих конкурсах, где завоевали более 50 наград.

Подборку составила Наталья ПАРХОМЧИК.