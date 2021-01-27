На благородного оленя и не только — напоминаем об окончании охот

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что согласно Правилам охоты, 31 января заканчивается охота на оленя благородного и лося, а также в последнее воскресенье января, то есть 31.01.2021 заканчивается охота и на пушного зверя (заяца-беляка, заяца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хорька лесного).

В настоящее время охота проводится на бобра и выдру (с 1 сентября по 31 марта) охота разрешена на животных любого пола и возраста.

В светлое время суток ружейным способом – из засады, с подъезда с маломерных судов, с подхода на норах. Разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем, охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых. Также безружейным способом – на норах, разрешено использовать ловушки (кроме петель), охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых.

В темное время суток – ружейным способом из засады, с подхода только по охотничьей путевке к разрешению сроком действия не более двадцати четырех часов в присутствии руководителя охоты. Разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты2

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех охотников строго соблюдать Правила охоты и напоминает, что за их нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.