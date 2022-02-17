На что нужно обратить внимание  при выращивании помидоров?

Не допускать загущенности

Идеальное расстояние между высокорослыми томатами — 60 сантиметров. Для полевых (грунтовых) томатов достаточно 40 сантиметров.

Нельзя переувлажнять

В отличие от огурцов, томаты любят сквозняки и не выносят повышенной влажности. Их не нужно заливать. Это засухоустойчивая культура. Достаточно поливать кусты обильно 2 раза в неделю под корень. В жаркие дни количество поливов увеличивают. При переливе можно наблюдать растрескивание плодов и развитие инфекции и различных грибковых заболеваний.

Нельзя высаживать рассаду в непрогретую почву

При температуре +10 градусов и ниже растение перестает расти и развиваться, оно получает стресс. Листья скручиваются и приобретают фиолетовый оттенок из-за недостатка фосфора, потому что корешки перестают всасывать питание из почвы.

Не допускать прямых солнечных лучей в теплице в жару

В знойные дни кусты томатов необходимо притенять, иначе при температуре более +32 градуса происходит стерилизация пыльцы. Для притенения теплицы красят фасадной или водоэмульсионной краской, натягивают спанбонд или специальные сетки. В жару нужно обеспечить хорошее проветривание в теплице даже в ночные часы.

Не вносить азотные удобрения

Если под томаты вносить азотные удобрения, в особенности свежий навоз, то томаты, скорее всего, начнут жировать, то есть развивать свою зеленую массу, а формирование цветочных кистей и плодов может затянуться. При жировании следует прекратить все подкормки и поливы, провести пасынкование.

Страница подготовлена по материалам сети Интернет.