Тягу к приключениям, причем незаконным, не смог преодолеть ученик седьмого класса одной из минских школ. В вечернее время, находясь на территории карьера вблизи агрогородка Дукора, подросток взял кувалду и разбил стекла и фары у находящегося там бульдозера, принадлежащего одному из индивидуальных предпринимателей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На чужое имущество позарились двое жителей агрогородка Пуховичи. Они проникли в неэксплуатируемое производственное помещение лесоперерабатывающего участка и тайно похитили два счетчика учета электрической энергии, принадлежащие УП «Жилтеплосервис» КХ. Скрыть преступление не удалось.

В один из июньских дней в поселке Дружный житель города Минска, находясь возле магазина «Евроопт», под предлогом приобретения билетов в аквапарк завладел денежными средствами одного из граждан. Подобные действия минчанин совершал не впервые. Его поступок был квалифицирован как мошенничество.

Юрий ХОРОНЖИН,

начальник оперативно-дежурной службы Пуховичского РОВД.