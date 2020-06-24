Коротко о разном Телефон милиции 

На чужое имущество позарились двое жителей  агрогородка Пуховичи

54 Redactor Комментариев нет

Тягу к приключениям, причем незаконным, не смог преодолеть ученик седьмого класса одной из минских школ. В вечернее время,  находясь на территории карьера вблизи агрогородка Дукора, подросток взял кувалду и разбил стекла и фары у находящегося там бульдозера, принадлежащего одному из индивидуальных предпринимателей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На чужое имущество позарились двое жителей  агрогородка Пуховичи.  Они проникли в неэксплуатируемое  производственное помещение лесоперерабатывающего участка  и тайно похитили два счетчика учета  электрической энергии, принадлежащие УП «Жилтеплосервис» КХ. Скрыть преступление не удалось.

В один из июньских дней в поселке Дружный житель города  Минска, находясь возле магазина «Евроопт»,  под предлогом приобретения билетов в аквапарк завладел денежными средствами одного из граждан. Подобные действия минчанин совершал не впервые. Его поступок был квалифицирован как мошенничество.

Юрий  ХОРОНЖИН,

начальник  оперативно-дежурной  службы  Пуховичского РОВД.

Вам также может понравиться

У Пухавіцкім раёне правялі акцыю «Нарыхтоўкі на зіму»

Redactor 0

Поспеши стать курсантом

Redactor 0

Сёння — Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿