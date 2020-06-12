На ЦТ абитуриентам рекомендуют приходить в маске и перчатках

Республиканский институт контроля знаний опубликовал рекомендации по соблюдению противоэпидрежима в пунктах проведения ЦТ.

В пунктах проведения ЦТ должны быть продезинфицированы задействованные аудитории, также необходимо обеспечить их проветривание. В помещениях, где абитуриенты сдают тесты, и на входе в корпус должны быть в доступе антисептики.

Конечно же, необходимо соблюдать дистанцию 1−1,5 метра при пропуске в пункты. Это же расстояние должно быть в аудиториях, т. е. рассадят не более четырех человек за столом при наличии проходов с обеих сторон либо по 2 человека за столом при подходе с одной стороны, всего в одном помещении не должно находиться более 50 человек.

В пунктах должны быть установлены кулеры или помпы с одноразовыми стаканами для воды. Всему персоналу и абитуриентам РИКЗ рекомендует быть в масках и перчатках, кроме момента прохождения поступающими фейсконтроля — таковы требования пропускного режима.

Также пункт проведения тестирования должен обеспечить запас СИЗов — масок и перчаток — и организовать пост медицинской помощи в дни проведения ЦТ.

В памятке участнику ЦТ-2020 также указана необходимость абитуриентам соблюдать деловой стиль одежды.

Напомним, в нынешнем году централизованное тестирование будут сдавать 64 314 абитуриентов, начнется оно 25 июня. Забрать сертификаты поступающие смогут с 24 июля; те, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

Источник: Млын.бай