Культура 

На «Дажынках» в Копыле можно будет выиграть планшет, телевизор и холодильник

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Во время празднования областного фестиваля-праздника тружеников села «Дажынкі – 2021» в Копыле состоится культурно-познавательный квест.

Принять участие в нем сможет каждый желающий. Для этого необходимо на одной из локаций в городском сквере, обозначенной специальным флагштоком (оргкомитет), получить бейдж, карту маршрута и ознакомиться с условиями проведения.

10 из 12 выполненных заданий позволит попасть в розыгрыш призов. Это холодильник, телевизор и два планшета. Розыгрыш состоится на главной сцене в 18:40.

Автор фото: Вячеслав Цуранов, архив МЛЫН.BY

Источник: МЛЫН.BY

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