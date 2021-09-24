На «Дажынках» в Копыле можно будет выиграть планшет, телевизор и холодильник

Во время празднования областного фестиваля-праздника тружеников села «Дажынкі – 2021» в Копыле состоится культурно-познавательный квест.

Принять участие в нем сможет каждый желающий. Для этого необходимо на одной из локаций в городском сквере, обозначенной специальным флагштоком (оргкомитет), получить бейдж, карту маршрута и ознакомиться с условиями проведения.

10 из 12 выполненных заданий позволит попасть в розыгрыш призов. Это холодильник, телевизор и два планшета. Розыгрыш состоится на главной сцене в 18:40.