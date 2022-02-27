На Дружненском третьем участке №8 36 процентов избирателей проголосовали досрочно.

— У нас много молодых голосующих, — говорит председатель участковой комиссии Дружненского третьего участка для голосования №8 Сергей Забелин. — Рядом расположено ведомственное общежитие, где живут в основном, молодые семьи. Также близко недавно построенные дома для работников ЗАО “БНБК”, куда заселились молодые специалисты.



На участке в день референдума работает магазин с промышленными товарами от филиала “ТЭЦ-5”- РУП “Минскэнерго”. Можно приобрести свежую выпечку или кофе. — Жители поселка Дружный хорошо покупают нашу продукцию, — отметила продавец. — Особенно понравились им чебуреки, блинчики, оладьи.

На этот участок пришла проголосовать Ольга Герасименко с маленькой дочерью. — Я работаю на ОАО “Завод горного воска” инженером БГЭ. Сейчас в отпуске по уходу за ребенком. А муж – в филиале ТЭЦ-5. У нас подрастает двое детей, мы живем в своей трехкомнатной квартире. Я считаю, что в свои молодые годы у нас есть все, чтобы жить и работать на своей земле, растить детей и строить планы на будущее. И за это я пришла проголосовать сегодня…

На участке в день референдума состоялись соревнования по армрестлингу, гиревому спорту.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.