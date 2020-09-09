 На экспериментальной базе «Свислочь» создали опытный  образец  сушильной СВЧ-установки

Линию по производству гранулированных органоминеральных удобрений, созданную специалистами Института природопользования Национальной академии наук Беларуси на экспериментальной базе «Свислочь», дополнил опытный образец сушильной СВЧ-установки. Почему в ней возникла необходимость, пояснил радиофизик, кандидат физико-математических наук Виктор Карпович, который на предприятии напрямую занимается внедрением микроволновых технологий в производство.

Сушка — одно из звеньев в технологической цепочке производства гранулированных органоминеральных удобрений. В процессе налаживания производства было замечено, что при тепловой обработке гранулы нагреваются и высыхают на внешней поверхности, однако внутри сохраняют процент влаги больше необходимого. На входящем в состав линии оборудовании не получалось произвести продукт нужной влажности. Поэтому было решено применить наработки белорусских ученых в сфере СВЧ-технологий.

Как пояснил Виктор Аркадьевич, у СВЧ-нагрева есть целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами. Во-первых, поля СВЧ проникают на значительную глубину вещества и нагревают его изнутри. Расчет был на то, что это позволит просушить гранулы до нужной влажности. Во-вторых, СВЧ-обработка дает стерилизующий эффект: в процессе гибнет патогенная микрофлора в торфе, за счет чего увеличивается срок хранения удобрений.

В результате к действующей производственной линии присоединился финишный комплекс, где под воздействием микроволнового излучения гранулы доводятся до нужной кондиции. Над его созданием работал Виктор Аркадьевич. Большую помощь ему оказал главный инженер экспериментальной базы «Свислочь» Александр Беркович.

— Сушильная установка компактная, собрана по модульному принципу, — рассказал Виктор Аркадьевич. — Режим работы можно задавать в зависимости от влажности гранул, которые в нее поступают.

Виктор Аркадьевич подчеркнул, что у подобного сушильного комплекса может быть самое разное применение. Например, его можно использовать при сушке древесины, обработке зерна. Подобный опыт в республике был. К нему прибавились наработки экспериментальной базы «Свислочь» Института природопользования Национальной академии наук Беларуси в области использования СВЧ-технологий при производстве органоминеральных гранулированных удобрений.

Наталья ПАРХОМЧИК.