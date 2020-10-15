На фермах сельхозфилиала “Дричин” продолжается подготовка к зиме

Подготовкой к зимне-стойловому содержанию животных в сельхозфилиале “Дричин” начали заниматься еще летом. И сейчас эта работа продолжается.

На молочно-товарном комплексе “Новое село” содержится 3 дойные и 2 сухостойные группы коров. Здесь 200 голов крупного рогатого скота пока еще выводят на выпас. После 15 октября коров будут переводить на зимне-стойловое содержание. Остальное поголовье находится на круглогодичном беспривязном содержании.

Сейчас идет реконструкция помещения, в котором будут раздаивать новотельных коров. Рассчитано оно на 150 голов. Кроме того, ведется строительство доильного зала. К концу года здесь появится новое доильное оборудование.

Как известно, от рациона кормления зависит и количество молока. Сегодня молочное стадо получает различные кормосмеси и комбикорма, что позволяет удешевить кормление.

Ежедневно сельхозфилиал отправляет на Минский молочный завод № 1 около 15 тонн молока. Только с МТК “Новое село” — 9 тонн 900 килограммов.

В этом году здесь построен новый профилакторий, рассчитанный на содержание 90 телят от рождения до 3-х месяцев. Первые новоселы в нем уже разместились. За ними ухаживает телятница Надежда Шумская. Среднесуточный привес в ее группе составляет 680 граммов.

— Надо с душой относиться к тому, что делаешь, — говорит Надежда Николаевна. — Я ухаживаю за телятами, как за маленькими детьми. Все делаю по часам, поэтому и результаты хорошие.

Подготовка к зимовке активно ведется и на МТФ “Сетча”: утепляются окна, двери, ремонтируются полы, на дверях появятся шторы, которые не пропустят в помещение холодный воздух. Идет реконструкция телятника на 300 голов с беспривязным содержанием.

— У нас хороший запас кормов, — говорит главный зоотехник СХФ “Дричин” Мария Милочкина. — Всего заготовлено 7 тысяч 285 тонн кормов травянистых, что составляет 31,6 центнера кормовых единиц на условную голову. Погодные условия позволяют и сейчас вести закладку силоса.

И на МТФ “Калиновка” готовятся к зиме: побелили снаружи и внутри помещения, отремонтировали крышу, водопоение и контур навозоудаления.

Заведующая МТФ “Калиновка” Ольга Прокопец довольна работой коллектива. Сегодня здесь получают хорошую прибавку молока к уровню прошлого года. Оператор машинного доения Оксана Осипчик за сентябрь на одну фуражную корову надоила 516 килограммов молока, что больше прошлогоднего.

На ферме содержится 167 дойных коров. Ежедневно с этой фермы на Минский молочный завод №1 сортом “экстра” отправляют 2 тонны 500 килограммов молока.

Хорошие показатели и по доращиванию молодняка. Татьяна Маковец работала дояркой, а теперь досматривает телят до трехмесячного возраста. Среднесуточный привес в ее группе составляет 760 граммов.

В сельхозфилиале “Дричин” создали хорошие условия для работы. На МТК “Новое село” есть комната отдыха для операторов машинного доения и животноводов. Здесь заменили окна, закупили новую мебель, бытовую технику, работает душ. Неплохие условия созданы и для работников на молочно-товарных фермах “Сетча” и “Калиновка”.

Зимне-стойловый период — серьезный экзамен для животноводов. И в сельхозфилиале “Дричин” стараются сделать все, чтобы достойно его выдержать.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.