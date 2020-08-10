На избирательных участках прошли мастер-классы по ткачеству и изготовлению кукол-оберегов

Один из самых больших избирательных участков расположен по улице Калинина в Марьиной Горке в центре творчества детей и молодежи “Свитанок”. Здесь 2206 избирателей, 11 из которых голосуют впервые. Для них подготовлены подарки: календари и сертификат на посещение ФОК “Аквамарин”.

В день выборов на участке прошел мастер-класс по ткачеству и изготовлению кукол-оберегов “Беларускія карункі”, выставка-дегустация СООО “Морозпродукт”, концертная программа “Наш выбор – Беларусь”, шахматно-шашечный турнир и многое другое.