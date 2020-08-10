Выборы-2020 Культура 

На избирательных участках прошли мастер-классы по ткачеству и изготовлению кукол-оберегов

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Один из самых больших избирательных участков расположен по улице Калинина в Марьиной Горке в центре творчества детей и молодежи “Свитанок”. Здесь 2206 избирателей,  11 из которых голосуют впервые. Для них подготовлены подарки: календари и сертификат на посещение ФОК “Аквамарин”.

В день выборов на участке прошел  мастер-класс по ткачеству и изготовлению кукол-оберегов “Беларускія карункі”, выставка-дегустация СООО “Морозпродукт”, концертная программа “Наш выбор – Беларусь”, шахматно-шашечный турнир и многое другое.

 

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