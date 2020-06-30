На контроле — охрана правопорядка

По ходатайству совета ОПОП Свислочского сельисполкома две семьи улучшили жилищные условия.

Одним из направлений работы Свислочского сельского исполнительного комитета является повышение уровня правопорядка на территории сельсовета. Для достижения этой цели разработаны и решением Свислочского сельисполкома в январе текущего года утверждены «Мероприятия Комплексного плана по профилактике правонарушений на территории Свислочского сельсовета на 2020 год». Для его реализации при сельисполкоме работает совет общественного пункта охраны правопорядка.

Заседания ОПОП проводятся в последнюю пятницу каждого месяца. На них рассматриваются деяния лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих аморальный образ жизни, допустивших правонарушения или совершивших преступления. В 2019 году проведено 14 заседаний совета ОПОП, из них четыре — выездных. Были вызваны 211 жителей сельсовета, совершившие административные правонарушения.

За истекший период текущего года проведено 5 заседаний совета ОПОП, из них два — выездные. Рассмотрены дела 62 жителей сельсовета, совершивших административные правонарушения.

В своей работе совет ОПОП практикует рейдовые проверки, посещение по месту жительства граждан, не явившихся на заседание по повестке. По ходатайству совета ОПОП выделены дополнительные комнаты в общежитии ОАО «Завод горного воска» двум семьям, где дети признаны находящимися в социально опасном положении.

Направлены две информации в организации по месту работы лиц, совершивших административные правонарушения, для принятия мер реагирования.

К положительной тенденции профилактической работы совета ОПОП Свислочского сельисполкома можно отнести то, что по сравнению с предыдущими годами на территории сельсовета снизилось количество совершаемых преступлений и правонарушений.

Валентина КОМЛИК,

председатель совета ОПОП Свислочского сельисполкома.