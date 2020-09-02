На линейку в Руденскую вспомогательную школу–интернат приехали представители Департамента охраны

В День знаний разделить праздник с учащимися и педагогами Руденской вспомогательной школы–интерната приехали начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Олег Царук и заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева. Олег Вячеславович поздравил всех с началом нового учебного года и вручил учреждению образования ценные подарки. Особым моментом праздника стало выступление милиционера-кинолога с собакой. Учащиеся с большим интересом следили за их действиями и поддерживали аплодисментами.

Наталья БАБУК.