Общество 

На линейку в Руденскую вспомогательную школу–интернат приехали представители Департамента охраны

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В День знаний разделить праздник с  учащимися  и  педагогами   Руденской вспомогательной школы–интерната приехали начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Олег Царук и заместитель председателя районного исполнительного  комитета  Наталья Чернышева.  Олег  Вячеславович поздравил всех с началом нового учебного года и вручил учреждению образования ценные подарки. Особым моментом праздника стало выступление милиционера-кинолога с собакой.  Учащиеся с большим интересом следили за их действиями и поддерживали  аплодисментами.

Наталья   БАБУК.

 

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