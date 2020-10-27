На мехдворах порядок? Итоги областного мониторинга

После завершения основных работ в поле сельскохозяйственная техника ставится на длительное хранение. Прежде, чем сделать это, важно выполнить полный уход за сельхозагрегатами: от этого зависит их сохранность, исправность и дальнейшая работоспособность.

На прошлой неделе в сельскохозяйственных организациях района службами Гостехнадзора Минской области был проведен мониторинг с целью контроля за наведением порядка на территориях машинных дворов, ходом постановки техники на хранение и подготовки ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях.

Для выполнения работ по наведению порядка на территориях, постановке техники на хранение были определены сроки до 15 октября. Все зерноуборочные комбайны, которые не задействованы в уборке кукурузы на зерно и трав на семена, косилки, культиваторы, а также другая сельхозтехника и самоходные машины должны уже быть поставлены на зимнее хранение.

В сельхозфилиале “Светлая нива” немало сделано в этом году по благоустройству машинно-тракторного двора.

— Для людей, работающих в мехмастерских, постарались создать комфортные условия: заменены все окна и двери в ремонтной мастерской, сделана новая комната отдыха и приема пищи, установлены новые столы и шкафчики, — рассказал главный инженер хозяйства Михаил Сенько.

— В ПСУ “Руденское” отремонтирована подъездная дорога к машинному двору, — отмечает главный государственный инспектор Гостехнадзора Пуховичского района Егор Гончарик. — Завезен щебень на машинный двор, где тоже будет проведен ремонт. В этом году здесь сделан пост для мойки тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Бетонируются полы в подсобных помещениях ремонтной мастерской. Соблюдаются и темпы постановки сельхозтехники на хранение.

В ОАО “Агросимвол” также постоянно поддерживают порядок на мехдворе. Следит за этим диспетчер Марина Писарик.

По итогам мониторинга с положительной стороны были отмечены ОАО “Рождественское-Агро”, “Голоцк”.

В то же время отмечена недостаточная работа по наведению порядка на мехдворах и в мастерских, по постановке на зимнее хранение агрегатов и сельхозмашин в ЭБ “Зазерье”, ОАО “Ветеревичи”, “Сутинский”, СХФ “Дричин”.

Еще есть время выполнить весь комплекс необходимых работ по сохранности техники. Но не надо забывать, что дни становятся короче, и погода не всегда благоприятствует работе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.