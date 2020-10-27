Сельское хозяйство 

На мехдворах порядок? Итоги областного мониторинга

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Михаил Сенько.

После завершения основных работ в поле сельскохозяйственная техника ставится на длительное хранение.  Прежде, чем сделать это, важно выполнить полный уход за сельхозагрегатами: от этого зависит их сохранность, исправность и дальнейшая работоспособность.

На прошлой неделе в сельскохозяйственных организациях района  службами Гостехнадзора Минской области был проведен  мониторинг с целью  контроля за наведением порядка на территориях машинных дворов, ходом постановки техники на хранение и подготовки ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях.

Для выполнения работ по наведению порядка на территориях, постановке техники на хранение были определены сроки до 15 октября. Все  зерноуборочные комбайны, которые не задействованы в уборке кукурузы на зерно и трав на семена, косилки, культиваторы, а также другая сельхозтехника и самоходные машины должны уже быть поставлены на зимнее хранение.

В сельхозфилиале “Светлая нива” немало сделано в этом году по благоустройству машинно-тракторного двора.

— Для людей, работающих в мехмастерских,  постарались создать комфортные условия: заменены все окна и двери в ремонтной мастерской, сделана новая комната отдыха и приема пищи,  установлены новые столы и шкафчики, — рассказал главный инженер хозяйства Михаил  Сенько. 

— В ПСУ “Руденское” отремонтирована подъездная дорога к машинному двору, — отмечает главный государственный инспектор Гостехнадзора Пуховичского района Егор  Гончарик. — Завезен щебень на машинный двор, где тоже будет проведен ремонт. В этом году здесь сделан пост для мойки тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Бетонируются полы в подсобных помещениях ремонтной мастерской. Соблюдаются и темпы постановки сельхозтехники на хранение.

В  ОАО “Агросимвол” также постоянно поддерживают порядок на мехдворе.  Следит за этим диспетчер Марина Писарик.

По итогам мониторинга с положительной стороны  были отмечены ОАО “Рождественское-Агро”, “Голоцк”.

В то же время отмечена недостаточная работа  по наведению порядка на мехдворах и в мастерских, по постановке на зимнее хранение агрегатов и сельхозмашин в ЭБ “Зазерье”, ОАО “Ветеревичи”,  “Сутинский”, СХФ “Дричин”.

Еще есть время выполнить весь комплекс необходимых работ по сохранности техники. Но не надо забывать, что дни становятся короче, и погода не всегда благоприятствует  работе.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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