На Минщине увеличились надои молока и поголовье скота и птицы

По информации комитета экономики облисполкома в первом полугодии в сельхозорганизациях центрального региона произведено продукции сельского хозяйства в текущих ценах на сумму 1760,4 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к январю – июню 2019 г. составил 105,4 процента.

За этот же период выращено 260,7 тыс. тонн основных видов скота и птицы, что составляет 106,8 процента к уровню прошлого года. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 247,1 тыс. тонн или 107,6 процента.

В сельскохозяйственных организациях надоено 963,7 тыс. тонн молока (109,5 процента), средний удой от коровы – 2875 килограммов, что на 225 килограммов больше, чем за первые шесть месяцев 2019 г. Реализовано 870,1 тыс. тонн молока, или 90,3 процента от произведенного.

На 1 июля численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составила 958,7 тыс. голов (100,6 процента к 1 июля 2019 г.), из них 332,6 тыс. коров. Увеличилась численность свиней и птицы. Сейчас их 690,8 тыс. и 16,9 млн. голов соответственно. К уровню шести месяцев прошлого года это 102,7 и 106,1 процента.

Инна Короленок.