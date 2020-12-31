В трудовых коллективах 

«На моих глазах изменялась жизнь». Михаил Ленский рассказывает о своих трудовых годах

131 Redactor Комментариев нет

Недавно в ОАО “Племенной завод “Индустрия” отметили 100-летие со дня образования хозяйства. В биографию предприятия немало замечательных людей вписали свою страницу. Среди них кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени Михаил Захарович Ленский.  Он также имеет медаль “За трудовую  доблесть”.

Свой трудовой путь Михаил Ленский начал в 1959 году после окончания Смиловичского СПТУ №23.

— Наш отец погиб на войне. На руках у мамы осталось трое сыновей, — рассказывает Михаил Захарович. — Старший брат пошел работать механизатором, и я по его примеру также.

Азы мастерства Михаил Захарович постигал на тракторе МТЗ-2. Трактор был без кабины. Стоит ли говорить, в каких условиях приходилось работать?.. Потом были трактора ДТ-14, МТЗ-5.

— Я вспоминаю с благодарностью  то время, — говорит Михаил Ленский. — Хотя работать было тяжело, но мы радовались своим трудовым успехам. На моих глазах изменялась жизнь: строились новые фермы, мехмастерские,  жилье для людей. Наше хозяйство занимало передовые позиции  не только в районе. Выращивали  свиней на свиноводческом комплексе, получали высокие урожаи картофеля и зерновых. Коллектив у нас был очень дружный. Мы вместе отмечали  праздники. Умели радоваться жизни. Деньги не были самоцелью для нас.

Моя жена Галина  всю жизнь трудилась в ПЗ “Индустрия”. Работала и дояркой, и телятницей. Мы воспитали сына и двух  дочерей.

И сегодня ветеран хозяйства интересуется его жизнью, радуется успехам его тружеников.

Много лет Михаил Захарович выписывает газету “Пухавіцкія навіны” и следит за всеми новостями района.

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Ленский  много трудится.   У него 72 сотки земли возле дома, где ветеран труда  выращивает картофель и другие овощи. А вот из  живности — только курочки, коты и собака. Так что скучать некогда. Михаила Захаровича  навещают дети, четыре внука и пять правнуков, которым  нравится гостить у дедушки в деревне Скобровка. А он молодеет душой, когда дом наполняется детскими голосами.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

Вам также может понравиться

Сто лет на страже порядка

Redactor 0

Пуховчане представили свою коллекцию на областном конкурсе модельеров-конструкторов

Redactor 0

В филиале  «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» начали готовиться к зиме

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿