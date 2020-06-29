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На ОАО «Машпищепрод» идет подготовка к новому сезону переработки картофеля

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Одна из составляющих успешного производства — стабильно и без сбоев работающее оборудование.  В ОАО «Машпищепрод» в настоящее время идет его подготовка к новому сезону переработки картофеля, сообщили на предприятии.

В частности,  производятся плановые работы по ремонту и профилактике линий для производства сухого картофельного пюре. Занимается этим служба главного механика.  Также в процессе задействованы  работники механосборочного цеха.

При этом производство продукции продолжается.  Предприятие обеспечено сырьем в полном объеме.

Наталья  ВАСИЛЬЕВА.

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