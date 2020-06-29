На ОАО «Машпищепрод» идет подготовка к новому сезону переработки картофеля

Одна из составляющих успешного производства — стабильно и без сбоев работающее оборудование. В ОАО «Машпищепрод» в настоящее время идет его подготовка к новому сезону переработки картофеля, сообщили на предприятии.

В частности, производятся плановые работы по ремонту и профилактике линий для производства сухого картофельного пюре. Занимается этим служба главного механика. Также в процессе задействованы работники механосборочного цеха.

При этом производство продукции продолжается. Предприятие обеспечено сырьем в полном объеме.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.