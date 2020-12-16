На ОАО «Завод горного воска» пришло в 4 раза больше молодых специалистов, чем в прошлом году

Еще недавно они были студентами университетов и колледжей, а сегодня это специалисты, которые делают первые шаги в профессию на ОАО «Завод горного воска».

На «Завод горного воска» пришло 12 молодых специалистов. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Предприятие активно сотрудничает с Белорусским государственным технологическим университетом, Минским энергетическим колледжем, Могилевским лицеем №7 и Червенским профессиональным строительным лицеем.

Прибывшие молодые специалисты учились в этих учреждениях образования. Например, Максим Петровский окончил БГТУ и теперь работает инженером-механиком в отделе материально-технического снабжения. Главная задача молодого специалиста — покупка оборудования, в том числе и такого, которое в нашей стране не производят. Нужно обработать заявки, найти поставщиков, отправить запросы и оформить договоры. Успех в работе, по словам Максима, зависит от того, насколько ты коммуникабельный человек.

Анна Кузман окончила Полоцкий государственный университет и пришла работать на завод в технический отдел. Анна признается, что в первое время было непросто даже ориентироваться на территории. Сейчас чувствует себя увереннее. В обязанности Анны входит разработка технологических карт и регламента.

Вероника Ковалевич училась в Минском энергетическом колледже по специальности техник-теплотехник. Во время учебы проходила на заводе технологическую и преддипломную практику и после этого решила сюда вернуться.

— В первые дни я столкнулась с определенными трудностями, когда знакомилась с работой оборудования, — признается Вероника. — Оно здесь во многом уникальное, современное.

Заводу нужен был еще и слесарь-сантехник. Червенский профессиональный строительный лицей предложил своего выпускника Сергея Райко. На предприятии он адаптировался быстро. Каждое утро молодой специалист начинает с контроля показаний счетчиков, а после работает по заявкам.

Все молодые специалисты отмечают, что на заводе их приняли очень тепло, дружелюбно. Все готовы помочь, потому что понимают, как непросто делать первые шаги в профессию.

За несколько месяцев молодежь освоилась и в профессии, и в коллективе, где есть возможность реализовать свои увлечения и таланты в свободное от работы время.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.