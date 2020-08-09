На одном из самых больших участков города избирателей ждет развлекательная программа

Новозарянский участок для голосования №50 — один из самых многочисленных. В списки внесены фамилии 2656 избирателей. 20 человек впервые пришли 9 августа на избирательный участок. Свое конституционное право молодые люди реализуют на выборах президента Беларуси.

— 1090 человек проголосовали за своих кандидатов в президенты Республики Беларусь досрочно,— рассказывает председатель участковой избирательной комиссии, директор Марьиногорской гимназии Сергей Зинкевич.— Но к полудню, вы видели, на участке все равно достаточно многолюдно. Поэтому мы стараемся организовать голосование максимально безопасно: обозначили социальное расстояние, обеспечили доступ к антисептикам. Они есть и для голосующих, и для членов комиссии, и для наблюдателей. Их на нашем участке зарегистрировано 10 человек (от общественных организаций и граждан).

Кабинки для голосования, к слову, периодически обрабатываются антисептическими средствами.

Для избирателей на участке составлена небольшая развлекательная программа. Организовано торговое обслуживание, оформлена фотозона в национальном стиле, а также представлена концертная программа. Для детей — специальные развлечения.

Когда основное количество избирателей сделает свой выбор, представители участковой комиссии посетят четырех жителей Новой Зари на дому: по состоянию здоровья эти люди не могут прибыть на избирательный участок, но желают высказать свое волеизъявление.