На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси

На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В белорусскую столицу на митинг приехали жители со всех регионов Беларуси. Как объявили накануне организаторы мероприятия, оно проходит в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

«Кто дорожит всем тем, что мы создали за время независимости! Кто выступает против развала страны! Все, кому дорога наша светлая и любимая Беларусь! Все — на митинг», — призвали они в субботу.

На площади собрались представители различных трудовых коллективов и организаций. Здесь видны флаги Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федерации профсоюзов Беларуси, спортивного общества «Динамо», Коммунистической партии Беларуси. Люди скандируют: «Беларусь!»

На митинг также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Источник: БелТА