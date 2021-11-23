На поиски бабушки в Пуховичском районе могут направить солдат

Бабушка живет в Правдинском у родственников после смерти мужа в Пуховичах. Пожилая женщина хотела вернуться в свой дом, и, предположительно, в день пропажи направилась в сторону автотрассы в надежде уехать в Пуховичи на попутной машине.

С дня пропажи Тамары Першко не появилось ни сведений, ни очевидцев того, что она уехала, или не уехала. По большому счету, до сих пор непонятно, где именно ее искать. Тем не менее, 21 ноября «ангелы» организовали поиски в районе Правдинского.

Координатор поисковой группы Александр Богуш рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– В поисках принимали участие 19 наших волонтеров и девять родственников пропавшей пожилой женщины. Мы разбили штаб за пределами поселка, примерно в 500 метрах от улицы Юбилейной, где сейчас бабушка живет у родственников. Поиски проходили как в самом поселке, так и в его окрестностях, в радиусе двух километров от штаба. Искали в окружности полных 360 градусов с 10:00 до 18:00, пока не начало темнеть. Территория за пределами поселка – болотистая местность, лесной массив, поля и речка Птичь.

Александр Богуш отмечает, что с воздуха поля исследовал беспилотный летательный аппарат с видеокамерой, несмотря на то, что порывистый ветер мешал полетам. Местные жители сплавлялись по течению Птичи. Территорию объезжал гусеничный квадроцикл.

Была проделана огромная работа, которая, к сожалению, не принесла положительного результата.

– Мы по-прежнему не исключаем версии, что бабушка все-таки уехала на попутке, – говорит Александр Богуш. – В Пуховичской больнице наводили справки – ее там нет. Как нет и дома в Пуховичах, и у родственников в Правдинском. Осталась еще неизученная территория в районе Правдинского. Принимать решение о перспективах дальнейших поисков будет командир отряда.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган сообщил журналисту нашего портала:

– Милиция рассматривает возможность организации военнослужащих на поиски Тамары Першко. Я на связи с сотрудниками правоохранительных органов. Время этих поисков с солдатами пока не назначено. Когда день определят, и будет необходимость в нашей помощи, мы, конечно, ее окажем.

Вместе с тем, «ангелы» не теряют надежды найти очевидцев, которые могут многое прояснить в этой истории.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Тамары Першко, или вы ее видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.