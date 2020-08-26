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На пороге учебный год — готовятся и школьники, и учителя

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В семьях, где есть школьники, основная забота в последние дни уходящего лета —                            подготовка к новому  учебному году. В Марьиной Горке  в эти дни немало покупателей в магазине «Книги»  ТУП «Облкнигторг».  Вместе с родителями  собирают  портфель к школе ученики младших классов, ребята  постарше некоторые необходимые им покупки совершают самостоятельно. Братья Михаил  и Андрей Пархомчики пришли в магазин, чтобы приобрести недостающие канцелярские товары и методические пособия.

У заведующей магазина «Книги»  ТУП «Облкнигторг» Ольги Менякиной и продавца Анастасии Соболь в эти дни немало забот: проследить, чтобы на прилавках был самый популярный в эти дни товар, проконсультировать покупателей и помочь им подобрать все необходимое для учебного процесса. Их покупатели — не только жители райцентра. За школьными принадлежностями и  методической литературой  приезжают сюда и жители других населенных пунктов региона.

— В эти дни наибольшим спросом в нашем магазине пользуются методическая литература, рабочие тетради, контурные карты, — говорит Ольга Менякина. — Учителям мы предлагаем методические разработки и календарно-тематическое планирование, школьникам —  рекомендованную им литературу и пособия.  Если что-то отсутствует на прилавках — принимаем заказы.  Товар поступает в магазин два раза в неделю. Так что долго ждать не придется. Возможностью оформить заказ, к слову, пользуются многие педагоги, которые нередко централизованно  закупают  необходимые ученикам их классов  методические пособия.

Анастасия Соболь и Ольга Менякина.

В числе топовых покупок в эти дни — школьные канцелярские принадлежности. Мы можем предложить полный комплект для каждого класса. Важный документ для любого школьника — дневник. У нас они есть для учеников всех ступеней школьного образования.

Различные принадлежности для игр и развития в эти дни нужны и воспитанникам детских дошкольных учреждений, многие из которых после летнего перерыва также возвращаются в свои группы. Работники  магазина «Книги»  ТУП «Облкнигторг»    и в этом случае помогут подобрать все необходимое.

Наталья ПАРХОМЧИК.

 

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