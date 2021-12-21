Коротко о разном МЧС информирует 

На пожаре очевидец спас хозяина дома

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18 декабря в 18.40 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Горелец Пуховичского района.

Прибывшие подразделения МЧС установили, что происходит открытое горение одноэтажного деревянного дома.

До прибытия к месту вызова работников МЧС местный житель спас, вывел на свежий воздух, хозяина дома: мужчина, увидев загорание, через открытую дверь вошел в задымленный дом и в веранде обнаружил спящего на полу человека.

Пострадавших нет.

В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пуховичский РОЧС.

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