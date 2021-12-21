На пожаре очевидец спас хозяина дома
18 декабря в 18.40 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Горелец Пуховичского района.
Прибывшие подразделения МЧС установили, что происходит открытое горение одноэтажного деревянного дома.
До прибытия к месту вызова работников МЧС местный житель спас, вывел на свежий воздух, хозяина дома: мужчина, увидев загорание, через открытую дверь вошел в задымленный дом и в веранде обнаружил спящего на полу человека.
Пострадавших нет.
В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество дома.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Пуховичский РОЧС.