На пожаре в Марьиной Горке погибла 85-летняя женщина и ее питомцы

На минувшей неделе в районе зафиксировано шесть пожаров. Большинство из них произошло из-за беспечности при обращении с огнем. В одном случае огонь унес жизнь 85-летней пенсионерки.

Неделя началась для спасателей с тушения пожара 10 ноября в деревне Узляны Пережирского сельсовета. Там загорелась беседка. Огонь уничтожил диван, повредил строительные конструкции кровли. Предварительная причина возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС напоминает, что выполнять простые правила эксплуатации электрооборудования гораздо легче и дешевле, чем ремонтировать или отстраивать собственное жилье.

В этот же день спасатели снова приезжали в Пережирский сельсовет. На этот раз в деревне Берчуки горел дом. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяева остались без крыши над головой.

Владельцам станции технического обслуживания в поселке Дружный нужно вспомнить правила устройства и монтажа отопительной печи. По этой причине на станции произошел пожар, в результате которого частично повреждена кровля, уничтожено имущество.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания. Нарушение этих правил является основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Халатное отношение владельцев квартир к простым правилам пожарной безопасности — причина того, что случается беда. Несмотря на постоянные предупреждения спасателей, граждане продолжают нарушать правила пожарной безопасности и оставлять без присмотра пищу на плите практически каждый день.

В Пуховичский РОЧС поступило сообщение о задымлении дома по улице Кирова в Марьиной Горке. Причина случившегося — подгорание пищи, оставленной без присмотра на газовой плите.

В очередной раз напоминаем, что процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.

14 ноября на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о запахе гари в квартире по улице Новая Заря в Марьиной Горке. В результате пожара поврежден деревянный шкаф, уничтожен пол на площади 5 квадратных метров, закопчено помещение коридора. К сожалению, не обошлось без жертв: погибла женщина 1935 года рождения, а также ее домашние питомцы — кот и собака. Причина пожара устанавливается.

15 ноября снова поступило сообщение о запахе гари. В этот раз спасателей вызвали в один из подъездов дома по улице Пионерской в Марьиной Горке. Причину случившегося работники МЧС установили оперативно: короткое замыкание без выхода за пределы корпуса электроприбора. К счастью, никто не пострадал.

Пуховичский РОЧС.