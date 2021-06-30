На пригородные маршруты выйдут новые автобусы

Новыми автобусами недавно пополнился филиал «Автомобильный парк № 19» ОАО Миноблавтотранс: на пригородные маршруты выйдет два автобуса «Неман».

— Необходимость в новой технике любая транспортная организация испытывает почти постоянно, потому что автомобили имеют свой срок эксплуатации, — говорит начальник отдела организации перевозок предприятия Екатерина Петушок. — Но есть и другие причины. Например, открытие новых маршрутов. Вот эти новые автобусы выйдут как раз на такие.

Новые пригородные маршруты мы открыли по той причине, что поменялся перевозчик: преж-ний перевозчик ГП «Минск-транс» прекратил обслуживание пригородного сообщения по двум социально значимым направлениям. Наше предприятие с 1 мая обслуживает рейсы из поселка Правдинский в Минск (и обратно) (маршрут №468Э), а также с 5 июля открывается маршрут из деревни Турин в Минск через населенные пункты Шкавиловка, Слобода, Ситники (и обратно).

В связи с тем, что изменился перевозчик, изменилось и расписание. Из Турина в Минск автобус теперь отправляется в 6.05, 11.00, 15.15, в 18.40 (из Слободы). Из Минска в Турин можно уехать в 8.00, 12.45, 17.15 (до Слободы) и в 20.45. Автобусное сообщение— ежедневное.

Из последних новостей — открытие городского маршрута №6 «Новая Заря — КХП через Крыницу». Жители города часто поднимали вопрос о том, что сообщение с частью города, расположенной за железнодорожным переездом, практически отсутствует, ведь по сути там есть только остановочный пункт возле ОАО «Машпищепрод» (конечная городского маршрута Новая Заря-Крыница» и два остановочных пункта в районе КХП (для маршрутов «Марьина Горка-Новоселки» и «Марьина Горка-Дубровка»).

Между тем, не все могут добраться до центра города на машине. Дать возможность горожанам пользоваться городскими автобусами, казалось, задача актуальная и требующая решения. В этой связи ГП «Миноблпассажиртранс» разработал для Марьиной Горки новый маршрут «Новая Заря-КХП через Крыницу». С 15 июня маршрут начал работать по следующему графику: от остановочного пункта КХП по улице Петра Гучка автобус отправляется в 7.40, 12.00, 15.10, 18.10, из микрорайона Крыница в сторону КХП — в 7.34, 11.55, 15.05, 17.05, из микрорайона Крыница в сторону улицы Новая Заря — в 7.45, 12.05, 15.15, 18.15, от улицы Новая Заря в 7.16, 11.40, 14.15, 17.50.

Таким образом, выехав, например, в 7.34 от ОАО «Машпище-прод», вы можете проехать по улице Петра Гучка до комбината хлебопродуктов, где автобус развернется и поедет в обратную сторону также по улице Петра Гучка до Крыницы, а откуда пойдет по традиционному маршруту до Новой Зари.

По сути, четыре рейса городского автобуса в день будут осуществлять движение с проездом по улице Петра Гучка.

В автопарке говорят, что первые дни работы маршрута не показали никаким образом его востребованность. Возможно, пока не все жители микрорайона информированы об изменениях. Возможно, не совсем показательное время: курсировать автобус начал летом, когда значительно менее востребованы такие объекты, как школа, детский сад. Да и на предприятиях наступила пора отпусков. К тому же, пока стоит жаркая погода: нет затяжных дождей, холода и слякоти. Поэтому окончательные выводы о востребованности нового маршрута делать не стоит. И все же мне как пользователю городским транспортом кажется не вполне логичным решение охватить только улицу Петра Гучка. Почему, желая помочь горожанам сделать ближе разделенные железной дорогой части города, не пустить автобус в обратную от КХП сторону по улице Андреевская, где также, наверное, нашлись бы желающие доехать до города, не пересекая пешком пути? В общем, какими будут ответы на вопросы, покажет время.

Елена ИВАНОВА.