На Пуховщине снимается кино!

В качестве площадки для съемок наш район выбрал молодой кинорежиссер Марк Веремейчик

Марк Веремейчик — наш земляк. Парню всего девятнадцать лет, а он сам написал сценарий, собрал бюджет, подобрал актеров, нанял съемочную команду и получил официальное разрешение на съемки.

О фильме, о своей работе и планах на будущее Марк рассказал нам…

— Проект, над которым я работаю, носит название «Зубрила», — рассказал Марк. — Это художественный фильм об одиннадцатикласснике Леониде, который ночами напролет готовится к поступлению в университет. Его тетя очень обеспокоена таким чрезмерным усердием племянника, поэтому и решает отправить его в деревню для того, чтобы он хоть как-то отвлекся. В деревне Леня попадет в плохую компанию, а полученная в один вечер травма головы круто поменяет его сущность: из робкого зубрилы герой превратится в бойкого хулигана. Дальнейшее развитие событий пока остается секретом.

На создание литературного сценария «Зубрилы» у меня ушло полгода. И еще столько же — на режиссерский сценарий (монтажный план всего фильма).

В картине заняты как начинающие, так и известные актеры. Но преимущественно команда состоит из студентов Белорусской государственной академии искусств.

Почему Пуховичский район?

Выбор этих мест не случаен. Здесь я родился и провел свое раннее детство. Но это не главная причина. Я всегда считал, что Пуховщина — удивительный край с богатой историей, неким особым природным колоритом и своеобразным духовным миром. Поэтому меня привлекала Марьина Горка и Пуховичский район в целом как большая кинематографическая площадка. И свой первый проект «Марьиногорский исследователь» я снимал именно здесь. Этот киноочерк через местные достопримечательности раскрывает зрителю историю нашего города и района. Единственный герой фильма, не считая рассказчиков, — молодой художник, приехавший на велосипеде в Марьину Горку. В этот фильм я вложил все силы и душу, пожертвовал четвертой четвертью и летними каникулами в десятом классе, чтобы снять и смонтировать ленту в срок.

Копейка к копейке — бюджет фильма

Учась в старших классах и приезжая в свободное время в Марьину Горку, я подрабатывал продавцом овощей и фруктов на городском рынке, а все полученные деньги откладывал… Они и составили первую часть бюджета картины «Зубрила». Вторая часть — помощь неравнодушных родственников. Я надеюсь, что фильм окупится, и свой первый гонорар я смогу вложить в следующий проект.

На данный момент осталась примерно половина съемочного процесса. Кинокартина должна выйти на экраны летом следующего года. Я приложу все усилия для того, чтобы ее посмотрели не только в Беларуси и России, но и на всем постсоветском пространстве. Надеюсь, что «Зубрила» понравится зрителю и откроет меня как режиссера.

Шаги в профессию

Честно говоря, с детства я мечтал стать актером. Поэтому по окончании девяти классов решил попробовать поступить в Могилевский государственный колледж искусств. Не получилось… Пришлось продолжить обучение в школе. Потом я начал интересоваться профессией режиссера и после окончания школы решил поступать в Белорусскую государственную академию искусств. Но оказалось, что в тот год академия набирала только телевизионных режиссеров. А кино и телевидение — это абсолютно разные сферы. Я участвовал в телепрограммах «Добрай ранiцы, Беларусь!» и «Пин_код». В последней прошел путь от студийного гостя до ведущего авторской рубрики. Мой материал показывали не только на белорусском, но и на российском телевидении. Довелось принимать участие в популярной в России программе «Вечерний Ургант». К слову, на белорусских телеканалах меня не раз позиционировали как самого молодого кинорежиссера Беларуси. Благодаря этому опыту я отчетливо понимал, что мой путь — только в кино. Намеренно завалив последний экзамен, я забрал документы. И тогда встал вопрос: что делать дальше?

Я знал, что можно попробовать поступить во Всероссийский государственный институт кинематографии, но для этого нужно иметь весомую творческую папку. По сути, нужно быть уже состоявшимся режиссером. Вот я и решил им стать. Так родилась идея снять полнометражный художественный молодежный фильм на родной и любимой Пуховщине.

Станислав БЕЛОУСОВ.