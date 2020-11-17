На Пуховщине стартовала акция «Безопасный переход»

С 17 по 20 ноября ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход».

За 10 месяцев года на пешеходных переходах произошло 68 ДТП, в результате которых 10 пешеходов погибли, 61 – получили травмы.

Пешеходный переход является опасным местом. Опасность может усугубляться ограниченным обзором, скоплением пешеходов, среди которых один окажется нетерпеливым, либо по другим причинам.

В густонаселенных городах области проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, где не только очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, но и пешеходы проявляют свою беспечность и недисциплинированность.

В целях повышения эффективности принимаемых органами внутренних дел мер по обеспечению безопасности менее защищенной и наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, как пешеходы, с 17 по 20 ноября ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход».

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на незащищенных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к удвоенному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Уважаемые водители и пешеходы, относитесь друг к другу с пониманием и уважением! На дороге все равны и у каждого есть преимущество, но только тогда, когда оно не противоречит Правилам дорожного движения!

ОГАИ Пуховичского РОВД.