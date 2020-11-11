На распродаже курочек каждого покупателя ждет подарок

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ПТИЦЫ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией птицефабрики! И действительно получите в подарок молодую хорошую курочку. Огромнейший выбор яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц). Есть курочки, которые начинают нестись.

В воскресенье, 15 ноября, с 9.00 до 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела», ул. Пятаковича поворот на музей за остановкой направо), в 10.30 в Руденске (м-н «Стиль»), в 11.10 в Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней красные, белые, серые, рябые самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно.

При покупке 5 кур — 1 в подарок!