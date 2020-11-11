Коротко о разном Реклама 

На распродаже курочек каждого покупателя ждет подарок

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В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ СЕЗОНЕ! ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА   ПТИЦЫ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР   НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией  птицефабрики! И действительно получите в подарок  молодую хорошую курочку. Огромнейший выбор  яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц). Есть курочки, которые начинают нестись.
В воскресенье, 15 ноября,  с 9.00 до 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела»,  ул. Пятаковича поворот на музей за остановкой направо), в 10.30 в Руденске (м-н «Стиль»), в 11.10  в  Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней красные, белые, серые, рябые самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.
Доставка по району бесплатно.
При покупке 5 кур  — 1 в подарок!
Тел. 80298560245 (Татьяна).

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