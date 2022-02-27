На Руденский участок №3 впервые придут голосовать 20 человек

Впервые придут голосовать на референдуме по обновленной Конституции на Руденский участок для голосования №3 20 человек. Для них подготовлены памятные сувениры.

— Всего у нас 1910 избирателей, — отметила председатель Руденского участка №3 Наталья Дировская. — Это жители 10 близлежащих деревень и части городского поселка Руденск. Надо сказать, что жители активно выражают свою гражданскую позицию. Некоторые пришли в день референдума еще до открытия участка.

Многие жители в силу возраста голосуют дома. Таких более 50 человек.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.