На рынке по ул. Ленинской открылся новый павильон

🎄ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ в новый павильон «Кокетка» на рынке по ул. Ленинская🎄

Рады предложить широкий ассортимент:

🎁белорусского нижнего белья

🎀постельное бельё пр-во Барановичи

-качественное мужское белье размеры от S до 7XL💪

-домашний трикотаж производство Турция 🇹🇷

Производство г. Иваново (РФ)

(ночнушки, халаты, пижамы)

— весь размерный ряд колготок Conte

-утеплённые колготки❄

-перчатки, шарфы, зонты и многое другое!



💥Работает система скидок!%%

В продаже подарочные сертификаты 🎁🎁🎁

Рады каждому покупателю.

👌Работаем вторник-пятница с 10.00 до 17.30

Выходные с 10.00 до 15.30

https://vk.com/koketkadr

Инстаграм: koketka_by

УНП: 193452914