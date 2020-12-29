На рынке по ул. Ленинской открылся новый павильон
🎄ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ в новый павильон «Кокетка» на рынке по ул. Ленинская🎄
Рады предложить широкий ассортимент:
🎁белорусского нижнего белья
🎀постельное бельё пр-во Барановичи
-качественное мужское белье размеры от S до 7XL💪
-домашний трикотаж производство Турция 🇹🇷
Производство г. Иваново (РФ)
(ночнушки, халаты, пижамы)
— весь размерный ряд колготок Conte
-утеплённые колготки❄
-перчатки, шарфы, зонты и многое другое!
💥Работает система скидок!%%
В продаже подарочные сертификаты 🎁🎁🎁
Рады каждому покупателю.
👌Работаем вторник-пятница с 10.00 до 17.30
Выходные с 10.00 до 15.30
Инстаграм: koketka_by
УНП: 193452914