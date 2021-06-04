На сцену приглашаются… принцессы!

Спросите любую маленькую девочку, хочет ли она быть принцессой? Думаю, услышите положительный ответ…

Возможность почувствовать себя героиней из любимого мультфильма предоставили маленьким пуховчанкам в День Защиты детей: в районном центре культуры прошел конкурс «Мисс Disney-2021».

В модном дефиле приняли участие 6 девочек в возрасте от семи до десяти лет. Каждая из конкурсанток выбрала для себя любимый образ принцессы из мультфильмов студии Disney. Под овации зала дети демонстрировали свои таланты. Алиса Клименкова, Юлия Лупинович, Елизавета Финевич, Арина Захаревич, Ксения Чуйко, Анастасия Чуйко исполняли на сцене танцы, радовали зрителей стихами, пели песни, удивляли игрой на музыкальных инструментах.

За кулисами девочки охотно делились впечатлениями и эмоциями. Атмосфера конкурса им определенно пришлась по душе.

Создавать праздничное настроение помогали учащиеся студии танца «Импульс», школы танца Ксении Вашкевич, хореографический ансамбль «Карамельки».

Каждая девочка одержала победу в своей номинации. А звание «Мисс Disney-2021» и корону победительницы получила Арина Захаревич, которая примерила на себя образ принцессы Ариэль. Арина также получила титул «Мисс зрительских симпатий-2021».

Марина РЫЖОВА.

Фото Станислава БЕЛОУСОВА.