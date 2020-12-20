На станции «Руденск» в электричке произошел пожар

В электропоезде сообщением «Пуховичи — Минск-Пассажирский» 18 декабря на станции «Руденск» произошел пожар во втором вагоне. Для ликвидации возгорания потребовалось задержать поезд. Он отправился в Минск менее чем через час. Пострадавших нет.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре в электропоезде № 6903 на железнодорожной станции «Руденск» поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 18 декабря в 06:18.

Установлено, что произошло загорание в электрическом шкафу вагона № 2. Люди не пострадали. После того, как пожар потушили, электричка в 07:00 отправилась в столицу. Задержка в движении электропоезда составила 56 минут.

Причина происшествия устанавливается.

Источник: Млын.бай