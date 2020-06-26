На страже закона

День 26 июня в календаре отмечен профессиональным праздником работников прокуратуры. Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов.

— В нашем коллективе работает семь человек: заместитель прокурора Игорь Тимофейчик, старшие помощники Надежда Калита, Павел Мироненко, помощник Павел Боровик и стажеры Алина Павлович и Андрей Коцюба.

У каждого из них сложные и ответственные участки надзора, требующие глубоких знаний законодательства, а также личных качеств, присущих прокурорскому работнику: честности, порядочности, справедливо-сти и принципиальности.

Порядок в документообороте добросовестно обеспечивается заведующей канцелярией Юлией Савинской, исправность служебного автомобиля поддерживает Петр Гнет, а чистоту и порядок служебных помещений — Наталья Шевченко.

Приятно, когда проводимая работа способствует укреплению законности и правопорядка. По итогам 2019 года в Пуховичском районе зафиксировано снижение как общего числа зарегистрированных преступлений — с 1039 до 961 (минус 7,5 процента), так и по направлению деятельности службы уголовного розыска — с 681 до 627 (минус 7,9 процента).

Положительная тенденция сохраняется и в текущем году. За 5 месяцев общее количество преступлений уменьшилось на 21,6 процента. Значительно сократилось количество рецидивных преступлений (минус 67,8 процента), совершенных в состоянии алкогольного опьянения (минус 13,5 процента).

Но это не повод для самоуспокоения, особенно если учесть, что за каждой цифрой стоит чья-то судьба, а порой и жизнь.

Вызывает серьезную обеспокоенность увеличение количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. В районе зарегистрировано три факта совершения умышленных убийств (за аналогичный период 2019 года — 0), один факт умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (в 2019 году — 0). Подростками совершено 6 (4) преступлений: хулиганства, угон, кражи.

Тревожно, что в прошлом месяце РОСК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сбыта психотропных веществ группой подростков из 4-х человек. В отношении одного из них пришлось избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вопросам профилактики правонарушений прокуратура уделяет первостепенное внимание. На постоянной основе планируются и проводятся соответствующие проверки. В истекшем периоде по их результатам субъектам профилактики правонарушений внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства.

Приоритетными остаются задачи недопущения гибели граждан от внешних причин, в результате пожаров, несчастных случаев на производстве, в дорожно-транспортных происшествиях.

Виталий ГОЛУБОВИЧ,

прокурор Пуховичского района.

Фото Анастасии ПЛЕТНЕВОЙ.