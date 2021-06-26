На страже законности: 26 июня — День работников  прокуратуры  Республики  Беларусь

Вот уже 99 лет органы прокуратуры уверенно стоят на страже законности и правопорядка. За годы их существования в Пуховичском районе сменилось не одно поколение работников, которые посвятили себя этой ответственной службе. Наши предшественники, среди которых было немало настоящих профессионалов (И.А. Андросик, Т.Ф. Жаркевич, С.С. Добрыневский, А.П. Балдовский, Н.И. Лантух, А.С. Волчкевич, С.С. Груша, В.К. Шпаковский, Е.К. Матуляк, В.И. Голубович и многие другие), в суровых жизненных испытаниях накопили бесценный профессиональный опыт. Пришедшее им на смену новое поколение прокуроров, сохраняя и приумножая лучшие традиции, продолжает самоотверженно и честно выполнять свой служебный долг.

В системе государственной власти органам прокуратуры принадлежит важнейшая роль. Прокурорский надзор неизменно является наиболее эффективной формой контроля со стороны государства в такой важной сфере, как обеспечение законности. Работники прокуратуры наделены широкими властными полномочиями, осуществление которых связано с большой ответственностью. Сегодня, в период строительства правового государства, по-прежнему актуальными являются такие ориентиры прокурорской деятельности, как непримиримость к любым нарушениям законности, бескомпромиссность, обеспечение реального верховенства закона во всех сферах общественной жизни.

Уверен, что работники прокуратуры Пуховичского района будут и в дальнейшем повышать эффективность и качество прокурорского надзора, вести непримиримую борьбу с преступностью, вносить достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечивать надежную защиту прав граждан и интересов государства.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в реализации намеченных планов на благо сильной и процветающей Беларуси.

Александр Алисевич,

прокурор Пуховичского района.