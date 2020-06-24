Официально 

На связи — военкомат

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Каждую последнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 по  телефону 3-53-38  проводится  «прямая   линия» военного комиссара  Пуховичского района  Максима Александровича ВЛАСОВА;

 

каждый первый и второй четверг месяца с 9.00 до 11.00  по  телефону  3-52-93  проводится  «горячая  линия» заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной  группы  Александра  Анатольевича РЫБАКА;

 

каждый  третий  и  четвертый четверг месяца  с  9.00  до  11.00  по телефону 3-50-08  проводится  «горячая  линия»  начальника  группы  призыва  на  военную службу  Александра   Александровича     КАНАША.

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