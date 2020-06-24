На связи — военкомат

Каждую последнюю пятницу месяца с 10.00 до 12.00 по телефону 3-53-38 проводится «прямая линия» военного комиссара Пуховичского района Максима Александровича ВЛАСОВА;

каждый первый и второй четверг месяца с 9.00 до 11.00 по телефону 3-52-93 проводится «горячая линия» заместителя военного комиссара — начальника мобилизационной группы Александра Анатольевича РЫБАКА;

каждый третий и четвертый четверг месяца с 9.00 до 11.00 по телефону 3-50-08 проводится «горячая линия» начальника группы призыва на военную службу Александра Александровича КАНАША.