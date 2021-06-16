На ТЭЦ-5 доставлена первая газотурбинная установка для пико-резервных энергоисточников

Первая газотурбинная установка Siemens SGT-800 для пико-резервных энергоисточников (ПРЭИ) доставлена в филиал ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго», сообщили БелТА в секторе общественных связей предприятия.

Под газотурбинные установки и вспомогательное оборудование во второй очереди строительства ПРЭИ готовятся фундаменты.

Всего на площадке филиала ТЭЦ-5 предполагается возвести шесть газотурбинных установок общей мощностью около 300 МВт. Основой пико-резервных энергетических источников в Беларуси станут газотурбинные энергетические установки шведской компанией Siemens Energy AB.

В настоящее время на стадии завершения первая очередь строительства ПРЭИ. До окончания работ осталось проложить контрольные кабели и смонтировать технологическую эстакаду, открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 кВ и 330 кВ.

По проекту интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны в ТЭЦ-5 строятся пиково-резервные энергоисточники по двум очередям. Первая очередь — установка автотрансформатора связи 330/110/35 кВ мощностью 200 МВА, вторая — строительство ПРЭИ мощностью 300 МВт. Завершение строительно-монтажных работ запланировано весной 2022 года.