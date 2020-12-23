На ТЭЦ-5 работают высококвалифицированные специалисты

Когда в 1998 году начальник производственно-технического отдела филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Наталья Наумова переехала в Дружный и пришла работать на станцию, до пуска энергоблока оставался почти год. Все еще активно велись строительные работы как на территории будущей электростанции, так и в поселке энергетиков. Но уже были набраны штаты основных отделов и цехов ТЭЦ-5, и их специалисты трудились не менее активно, чем строители.

— На Пуховщину я, как и многие, приехала вместе с мужем в качестве приглашенных специалистов на новую электростанцию, — рассказывает Наталья Юрьевна. — До этого мы трудились на Гомельской ТЭЦ. Я там также работала инженером в производственно-техническом отделе, поэтому работа была мне знакома. Однако, безусловно, в ней были свои нюансы, связанные с тем, что станция еще находилась в стадии строительства. Тем не менее, производственно-технический отдел был создан и выполнял свои задачи.

После пуска энергоблока их перечень увеличился. И это, к слову, происходит постоянно, потому что станция расширяется, появляются новые объекты: здесь на данный момент два действующих энергоблока, а также ведется строительство пиково-резервного энергоисточника.

— Производственно-технический отдел ТЭЦ-5 — это без преувеличения одно из основных подразделений предприятия, которое отвечает за проведение технической политики станции, организацию рационализаторской деятельности, обеспечение информационными материалами и печатной продукцией, — рассказывает Наталья Наумова. — Инженеры ПТО разрабатывают планы и прогнозы по производству продукции, нормы на потребляемые ресурсы, а также мероприятия, направленные на повышение экономичности и надежности работы оборудования. Поэтому все специалисты должны до мелочей разбираться в том, как функционирует этот огромный сложный механизм — наша электростанция. Без этих знаний мы не сможем понять, где и что можно улучшить, усовершенствовать, чтобы работа была максимально эффективной.

Специалисты производственно-технического отдела согласно должностным инструкциям ведут учет расхода топлива, воды, тепла, электроэнергии, составляют необходимую техническую отчетность, ведут работу с производственными цехами по снижению потерь.

ПТО разрабатывает мероприятия по экономии топлива, а также выполняет подготовку технических решений по реконструкции оборудования, принимает участие в разработке перспективных планов, технических условий и технических заданий на реконструкцию и модернизацию предприятия.

Очевидно, что такие задачи могут выполнять только высококвалифицированные специалисты. Именно такие работают на ТЭЦ-5.

— Квалификация, большой жизненный опыт, благоприятный микроклимат — все это можно сказать о нашем коллективе, где трудится 13 человек, — говорит Наталья Наумова. — В последние годы, нужно отметить, он значительно «помолодел». И эта тенденция сохранится: в следующем году мы ждем прихода молодого специалиста. Ему будет комфортно, потому что он будет работать рядом с опытными коллегами, такими как Марина Сарапулова, Светлана Жос, Валентина Павлюченкова. Эти люди на станции практически с первых дней. Она для них уже нечто большее, чем просто место работы.

Отдельных слов заслуживает ветеран отдела и ТЭЦ-5 Ольга Потоцкая, которая отвечает за организацию в соответствии с установленным порядком приема, регистрации, систематизации, хранения и использования нормативно-технической, эксплуатационной, проектной и исполнительной документации, а также за формирование и комплектование технического архива предприятия. Через руки этого человека прошли все документы ТЭЦ-5 с момента начала строительства.

На станции стали профессионалами в своем деле заместитель начальника ПТО Сергей Шичко, Оксана Черкас, Светлана Черникова, Юлия Алмаева, Диана Наталевич, Татьяна Пузик. Это квалифицированные и ответственные работники, которые умеют подходить к выполнению своих обязанностей творчески.

Всем специалистам отдела помогают в работе операторы множительной техники Анна Сокольникова и Мария Кутасина.

— Каждого, кто трудится сегодня в производственно-техническом отделе, я могу назвать высокопрофессиональным человеком, — говорит Наталья Наумова. — Главное качество, присущее всем, — умение не только выявить проблемы, очертить круг задач, но и предложить пути их решения. Это, я уверена, самое ценное качество любого работника. Руководить таким коллективом легко и приятно еще потому, что в нем трудились и трудятся единомышленники.

Елена ШАНТЫКО.