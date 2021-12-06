3 декабря в Пуховичском районе на территории филиала «Минская ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» прошли тактико-специальные учения, за которыми смог понаблюдать и корреспондент МЛЫН.BY.

В мероприятии приняли участие представители отряда специального назначения «Зубр», добровольной пожарной дружины объекта, Пуховичского водоканала, а также правоохранители и медики.

Место проведения учений было выбрано не случайно, так как «ТЭЦ-5» имеет одно из важнейших стратегических значений для обеспечения энергией населенных пунктов.

В рамках учений были разыграны три сценария на разных площадках.

На первой произошло условное короткое замыкание электрооборудования трансформаторной установки. Из-за сбоя и последующего за ним повышения давления в масляном баке, его содержимое «вскипело», что, в свою очередь, привело якобы к возгоранию объекта. При этом «пострадал» один из сотрудников.

Как только от трансформатора пошел бутафорский дым, тут же мы услышали сирену. Реакция персонала централи оказалась молниеносной. Согласно всем инструкциям, они успели обесточить электрооборудование еще до приезда МЧС. Через 15 секунд на место прибыли аварийно-спасательные подразделения.

Мгновенно «пострадавший» был уложен на носилки и эвакуирован в машину скорой помощи. Дальше к работе приступили пожарные. С помощью воды и специальной пены «возгорание» удалось оперативно ликвидировать.

– В первую очередь, безопасность объекта обеспечивается слаженной работой ремонтного персонала. Действия последних влияют на бесперебойную работу предприятия, – прокомментировал директор филиала «ТЭЦ-5» Владимир Кишко. – Разработаны соответствующий план и алгоритм действий при возникновении той или иной внештатной ситуации. Выполняет нормативные требования как оперативный персонал, так и те, кто входит в состав пожарных и санитарных дружин. Сотрудники свою работу знают. Они прошли обучение и тренинги.

Руководитель также подчеркнул, что учебные занятия проводятся по специальным программам и организуются раз в квартал или в полгода.

На второй площадке, согласно легенде, водитель автомобиля, доставившего аммиак, потерял сознание, из-за чего произошло столкновение транспорта с баком для хранения кислоты. Причем там же находился работник, производивший очистку резервуара. Оба были «ранены» и самостоятельно эвакуироваться с места происшествия не могли.

Как и на первой площадке, оказание помощи пострадавшему водителю и эвакуация работника в безопасную зону – первоочередная задача участников учений. По сценарию, работы по наложению бандажа на поврежденную автоцистерну, осаждению облака аммиака должны быть произведены одновременно.

Пока одна команда спасателей занималась автомобилем, другая – поспешила на помощь работнику предприятия.

Один из самых запоминающихся моментов учений – транспортировка носилок с «пострадавшим» по натянутому тросу между машиной спасателей и баком. Безопасность «раненого» обеспечивал сотрудник МЧС, который вместе с ним съезжал по тросу.

На третьей площадке, в пункте подготовки водорода из-за его утечки произошел взрыв. По сценарию учений – полное разрушение здания, инженерных коммуникаций и факельное горение газопровода, повреждение стены соседнего здания. В такой обстановке спасателям необходимо обнаружить и спасти условных пострадавших: под завалами оказались люди, подающие сигналы о помощи. Прибывшие на место сотрудники МЧС немедленно приступили к разбору разрушенной конструкции. Кинологическая служба с помощью лабрадора по кличке Даг смогла обнаружить всех «раненых».

В это же время в другой части объекта велись оперативно-спасательные работы по эвакуации со стен здания потерявших сознание промышленных альпинистов.

Рядом с одной из построек был развернут «куб жизни», на который смогли безопасно приземлиться оказавшиеся на крыше люди.

Начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович отметил слаженную и четкую работу коллег:

– Традиционно спасатели отрабатывают практические навыки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Конечно, в первую очередь мы выбираем те объекты, которые стратегически важны. Сегодня отработаны сценарии ликвидации различных видов аварий и спасения из зоны ЧС людей. Такие учения у спасателей проводятся ежемесячно. Сегодня было задействовано 16 единиц аварийно-спасательной техники МЧС, более 90 спасателей и 20 работников предприятия. Последние – члены добровольной пожарной и санитарной дружин.

К слову, в Беларуси ежегодно проводится конкурс, в котором принимают участие вышеназванные добровольцы. В этом году дружина «ТЭЦ-5» завоевала почетное третье место.