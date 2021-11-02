Статистика дорожных происшествий с участием несовершеннолетних демонстрирует постоянный рост, в связи с чем возникает закономерный вопрос: почему это происходит и что необходимо делать в данной ситуации?

В обществе не сформировалась позиция родительской ответственности и родительского контроля за поведение своих детей на дороге. В большинстве родители данную задачу возлагают на плечи школы и ОВД. Однако, отец и мать сегодня должны усвоить: именно они несут ответственность за поведение своих детей на дороге, а также за свое собственное поведение, которое зачастую противоречит всему тому, чему учит школа и инспектор ГАИ.

за 9 месяцев 2021 года на территории Минской области зарегистрировано 58 ДТП с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб 66 детей травмированы. По вине детей произошло 17 ДТП. Анализ ДТП с участием несовершеннолетних прошлых лет показывает, что рост аварий наблюдается в период школьных каникул.

В целях своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с 27 октября 2021 по 07 ноября 2021 года на территории Минской области, проводится профилактическая акции «Безопасные каникулы».

Во время акции сотрудники ГАИ проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, общественных организациях и учебных заведениях. Внимание водителей будет обращено на неукоснительное соблюдение ПДД в части безопасной перевозки юных пассажиров, а также правил перевозки организованных групп детей автобусами среди перевозчиков и организаторов перевозки (учреждения образования, туристические фирмы и др.). Кроме того, взрослым будет рекомендовано контролировать своих детей за время их пребывания на улице и необходимое обозначение световозвращающими элементами в темное время суток.

После завершения каникул госавтоинспекторы посетят учебные учреждения. Во время встреч с представителями ГАИ ребята повторят главные и необходимые правила безопасного участия в дорожном движении: как правильно вести себя на улице, при переходе пешеходных переходов, вспомнят правила движения на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения.

Уважаемые взрослые! Учите детей Правилам дорожного движения и требуйте её обязательного выполнения ребенком!

Во-первых, ведя ребенка за руку по обочине дороги навстречу движения или тротуару, демонстрируйте свою дисциплинированность, не

спешите, идите размеренным шагом, ребенка держите подальше от проезжей части. Полезным будет рассказать ему по пути об опасности, которую несет в себе дорога. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. Не выходите с ребенком из-за кустов, стоящих автомашин не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

Прежде, чем переходить дорогу, остановитесь, осмотритесь. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».

Никогда не переходите дорогу наискосок. Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

Во-вторых, не на минуту не оставляйте без присмотра малолетнего ребенка, даже когда он находится во дворе огороженного дома. Малыш в порыве любознательности легко откроет калитку или найдет плохо закрепленную доску в заборе и выберется наружу.

В-третьих, не разрешайте детям, пусть даже и постарше играть вблизи дороги и на проезжей части улицы! Дети должны играть на площадках, к которым нет доступа автомашин!

В-четвертых, особенное внимание уделяйте детям-велосипедистам. Их как магнитом тянет покататься на велосипедах по хорошей асфальтированной дороге. Ни в коем случае не разрешайте детям возрастом до 14 лет выезжать на дороги общего пользования, и даже с 14-летними проведите инструктаж!

Далее, на первый взгляд безобидное и, даже полезное увлечение внуком-подростком дедушкиным старым мотоциклом или мопедом может обернуться бедой! И исключите всякие возможности самовольного использования детьми транспортных средств.

Водителям напоминаем!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в

случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Правила поведения на дороге для детей

— переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора;

— переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенным специальным знаком «зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать его при переходе через дорогу;

— при переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованным светофорам, следует не забывать сначала посмотреть направо, а дойдя до середины дороги, налево;

— не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуации, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя;

— не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди.

Уважаемые взрослые! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми.

ОГАИ Пуховичского РОВД.