На территории Минской области проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сохраним наше будущее!» 

За 4 месяца текущего года на территории Минской области произошло 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 22 ребёнка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Таких происшествий зарегистрировано на 14,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наблюдается снижение погибших детей на (-1), и рост пострадавших на (+1). По вине самих несовершеннолетних совершено 2 ДТП.

Наибольшее количество раненых несовершеннолетних приходится на ДТП, в которых данная категория лиц являлась пассажирами – в 10 ДТП — 13 детей-пассажиров пострадали. Причем из 10 ДТП в 7 автоавариях дети не были пристегнуты ремнями безопасности или малолетние перевозились без автокресел! С участием детей пешеходов произошло 7 ДТП, в которых 7 детей получили травмы.

Основные причины ДТП, в результате которых пострадали дети: не использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств; не предоставление преимущества пешеходам на переходе, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода; неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю; нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

Некоторые примеры ДТП:

02.03.2021 около 15.10 в Минском районе водитель, 1990 г.р., управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая выбежала на проезжую часть из-за стоящего автобуса. В результате ДТП пешеход 2010 г.р., учащаяся 5-го класса с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу.

07.03.2021 около 04.40 в Пуховичском районе несовершеннолетний водитель, не имея права управления транспортным средством, тем не менее, управляя автомобилем «Додж Гранд Караван» в состоянии алкогольного опьянения (1,41 промилле), неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на земляную насыпь, затем транспортное средство отбросило на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель и его пассажир 2003 г.р., получили телесные повреждения. Известно, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

11.04.2021 около 22.00 в Солигорском районе водитель 2001 г.р., управляя автомобилем «Ауди 80», при выезде на главную дорогу «Радково-Красная Слобода-Гулевичи», не уступил дорогу автомобилю «БМВ» под управлением водителя 1995г.р. В результате автоаварии несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Ауди»: две девятиклассницы, а также учащаяся 1 курса колледжа с полученными травмами госпитализированы. Известно, что из троих пассажиров, только одна была пристегнута ремнём безопасности.

Так же необходимо отметить, что одной из причин детского дорожно-транспортного травматизма является наблюдения детьми за действиями взрослых, которые нарушают ПДД, а дети соответственно на подсознательном уровне всегда стремятся им подражать. Поэтому очень важно со стороны взрослых не только вести постоянный контроль за детьми, но и быть для них положительным примером, соблюдая Правила дорожного движения!

Уважаемые взрослые! Детям необходимо объяснять, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств. Будьте им положительным примером на дороге! Не оставляйте без присмотра малолетних и конечно же, постоянно напоминайте юным участникам дорожного движения о том, как вести себя на дороге и в транспорте!

Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля!

ОГАИ Пуховичского РОВД