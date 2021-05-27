На территории Пуховичского района ограничено время продажи алкогольных напитков

Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 1551 от 18 мая 2021 года “Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Пуховичского района”

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года № 429-3 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ограничить на территории Пуховичского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, с 00.00 до 24.00:

29 мая 2021 года в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

10 июня 2021 года в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Пуховичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В.М. КОЛЕДА.

Начальник отдела

организационно-кадровой работы Д.И. ГУБОР.