На территории Пуховичского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб

02.10.2021 около 20.30 часов водитель автомобиля Опель Вивара 1985 г.р., уроженец РФ, двигаясь по а/д Н-9345 д. Ветеревичи ул. Центральная в направлении д. Селецк, совершил наезд на пешехода, 1968 г.р., уроженец и житель д. Ветеревичи, двигающегося по проезжей части дороги в попутном направлении без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Предварительно все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК РБ. Водитель задержан.

ОГАИ Пуховичского РОВД.